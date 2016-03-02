Тверь, 2 марта, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Игорь Руденя назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области решением президента РФ Владимира Путина 2 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

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Как и Алексея Дюмина, месяцем ранее возглавившего Тульскую область, нового руководителя Тверской области нашли в федеральном ведомстве: с 2005 по 2007 годы занимал пост статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации, а с 2007 года по 2012 был директором департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства Российской Федерации.

«Тверская область не ресурсный регион: там ни нефти нет, ни газа, но есть много сфер, где точно совершенно можно добиваться успеха, и люди очень трудолюбивые и талантливые, история этого края очень богатая — есть на что опереться», — отметил на встрече с Руденей президент.

Путин также высказал надежду на то, что через полгода Руденя сможет принять участие в выборах губернатора: «Очень рассчитываю на то, что Вы, поработав там полгода, сможете доказать людям, что Вы в состоянии возглавлять эту область и дальше».

Добавим, что полномочия Андрея Шевелева, возглавлявшего Тверскую область с 2011 года, истекают в этом году. Он ушел в отставку со 2 марта, как сообщается на сайте Кремля, по собственному желанию.

Тверская область — не первый регион, которым будет руководить выходец из министерства сельского хозяйства: губернатором Воронежской области уже второй срок работает экс-министр Алексей Гордеев. Его заместитель Александр Козлов один срок руководил Орловской областью — правда, менее успешно: его полномочия президент не продлил, и в 2014 году он покинул пост.