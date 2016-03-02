Каир, 2 марта, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Усилия египетских военных по рекрутированию и вооружению бойцов племен на Синайском полуострове для борьбы против ИГИЛ терпит неудачу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и ополченцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Военные запустили программу, согласно которой племенные вожди обязались предоставить сотни солдат на борьбу с «Исламским государством». Однако Каиру удалось призвать всего 35 бойцов, говорят силы безопасности. Планы были нарушены из-за того, что правительство отказывалось вооружать местных бойцов, а также из-за атак ИГИЛ, отпугивающих потенциальную племенную армию.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси ранее обещал расправиться с боевиками Синая, рассматриваемыми как экзистенциальная угроза Египту. Полуостров стал четвертым фронтом против «Исламского государства» на Ближнем Востоке после Ирака, Сирии, и Ливии.

В заявлениях и видео филиал ИГИЛ в провинции Синай берет на себя ответственность за смерть 17 человек в этом году. 28 февраля террористы обещали убить любого, кто будет сотрудничать с военными Египта. С этой целью террористы, по их словам, создали КПП вокруг полуострова.