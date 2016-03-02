Осло, 2 марта, 2016, 19:01 — ИА Регнум. За ближайшие 12 месяцев цена на нефть поднимется выше уровня $60 за баррель. Изменение нефтяных цен будет не постепенным, а внезапным. Об этом сегодня, 2 марта, заявил старший аналитик крупнейшего норвежского банка DNB Торбьерн Кьюс на отраслевом семинаре в Осло, сообщает Reuters.

buxgalteria.com Скачок в росте

Эксперт Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон считает, что нефтяные цены будут расти на протяжении последующих двух лет, и рынок вернется в равновесие к 2017 году. В МЭА ожидают, что к 2020 году нефть будет стоить $80 за баррель. По мнению аналитиков, к 2021 году добыча в США достигнет рекордного уровня — 14,2 млн баррелей в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта стало известно о том, что крупнейшие производители сланцевой нефти в США приняли решение пойти на существенное сокращение добычи в связи с переизбытком «черного золота» на мировом рынке и низкими ценами на сырье. По данным Wall Street Journal, компании — Continental Resources, Devon Energy, Marathon Oil — планируют сократить добычу примерно на 10%. Еще один производитель нефти — EOG Resources — готов снизить добычу пока только на 5%. Таким образом, компании США решили отказаться от стратегии, которой они следовали в прошлом году, когда, несмотря на мощный обвал цен на нефть, уровень добычи сохранялся на прежнем уровне.

Читайте также: «Три причины не верить в рост нефти»