Нью-Йорк, США, 2 марта, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций одобрил ужесточенный пакет санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Заседание Совбеза ООН прошло сегодня, 2 марта, в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке.

Петля

Новый пакет санкций в отношении КНДР одобрен после очередных ядерных испытаний в Северной Корее, а также запуска баллистической ракеты, которые Пхеньян провел в начале этого года.

За резолюцию №2270, вводящую новые санкции, проголосовали все 15 членов Совбеза ООН.

Данная резолюция запрещает поставки в Северную Корею авиационного и ракетного топлива. Все грузы, которые идут в и из КНДР будут подвергаться тщательной инспекции.

Кроме того, вводятся финансовые санкции в отношении банков КНДР. Значительно ограничивается экспорт из Северной Кореи угля, железа, золота, титана и редких минералов. Запрещена продажа Пхеньяну всех видов вооружений.

Напомним, 25 февраля США внесли на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР. Эксперты отмечают, что это самый жесткий набор санкций против Северной Кореи за последние 20 лет.