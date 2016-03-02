Анкара, 2 марта, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции опровергло информацию ряда СМИ о том, что Анкара якобы не пускает в свои территориальные воды боевые корабли военного блока НАТО. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 марта, пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что турецкие власти не пускают боевые эскадры НАТО в свои территориальные воды, чтобы они не препятствовали переправке беженцев в Европу.

Решение об отправке натовской эскадры в Восточное Средиземноморье с целью блокировать переправку беженцев из Турции в Европу было принято 11 февраля на встрече министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе.

Бильгич заявил, что эта информация не соответствует действительности, так как сама Турция была инициатором идеи об отправке боевых корабле в Восточное Средиземноморье.

«Турция была инициатором этой идеи, ее мы обсудили во время визита Меркель в Турцию в феврале, и мы договорились, что данный вопрос будет поставлен на заседании министров обороны стран НАТО. Поэтому версия о том, что мы против, не имеет смысла», — сказала глава пресс-службы МИД Турции.

Напомним, более миллиона мигрантов с Ближнего Востока через территорию Турции попали в Европейские Союз в прошлом году. При этом нестабильность на Ближнем Востоке началась давно, и та же война в Сирии идет с 2011 года. Но массовый наплыв мигрантов начался только в конце 2014 года. До этого сотни тысяч беженцев находились в турецких лагерях. Есть информация, что поток беженцев организован Турцией искусственно.