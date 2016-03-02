Вильнюс, 2 марта, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Председатель оппозиционной партии «Союз Отчества» — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что министр окружающей среды Кястутис Трячокас должен уйти в отставку после того, как появилась информация о давлении, которое мэр Друскининкай оказывал на министра по поводу принятии постановления правительства, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 марта, в СО-ХДЛ.

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«После того, как выяснилось, что министр окружающей среды Кястутис Трячокас лгал Комиссии по борьбе с коррупцией о воздействии, которое оказывал на него Малинаускас (мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас — прим. ИА REGNUM ) в вопросе усадьбы Виюнеле, и после того, как были установлены нарушения во время принятия скандального постановления правительства, министр уже должен был уйти в отставку вчера. Также мы видим еще больше грубых проявлений коррупции, о чем говорит другое дело, связанное с руководителем его партии Роландасом Паксасом и незаконным воздействием в курируемой им области. Если сегодня мы не дождемся отставки министра Трячокаса, фракция СО-ХДЛ в Сейме начнет процедуру вотума недоверия», — сказал Ландсбергис.

Во вторник, 1 марта, Комиссия Сейма по борьбе с коррупцией в выводах своего парламентского расследования также констатировала, что постановление правительства о ликвидации курортных зон было принято с нарушением порядка.

Комиссия, рассматривавшая ситуацию, связанную со строительством усадьбы Виюнеле в Друскинкинкай, отметила, что при принятии постановления не соблюдался порядок, установленный самим правительством, о подготовке проектов правовых актов и их принятия.

Однако Служба специальных расследований Литвы закрыло досудебное расследование, сняв с министра все подозрения. Материалы досудебного расследования, в том числе и содержание телефонных разговоров, попали в СМИ.