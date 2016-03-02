Вильнюс, 2 марта, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Республиканец Тед Круз выступил неплохо, и у него еще есть возможности одолеть Дональда Трампа, но «подножку ставит» нехватка единства в лагере республиканцев, заявил сегодня, 2 марта, бывший посол Литвы в США Жигимантас Павиленис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«У меня вызывает беспокойство, что очень много голосов протеста слева, справа. Если не выиграют привычные для нас американцы, мы можем потерять привычную для нас поддержку в Литве. Вероятность огромна. Я пытаюсь звонить во все колокола, не знаю, учтет ли это нынешняя элита, но мы должны обдумать запасной вариант. Значит, мы должны залатать все свои дыры, а их много — в армии, в образовании, в энергетике, во взгляде на человека, в налогах. Мы не можем жить задаром, надеясь, что почему-то другие должны платить за наше будущее и защищать его. Так не будет, потому что Америка меняется», — сказал экс-посол в эфире радиостанции Žinių radijas.

Напомним, по итогам голосования на первичных выборах в США, прошедших накануне, 1 марта, лидерами «супервторника» стали миллиардер Дональд Трамп (Республиканская партия) и бывшая госсекретарь президента США Хиллари Клинтон (Демократическая партия).