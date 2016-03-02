Екатеринбург, 2 марта, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержана женщина-коллектор, которая угрожала сжечь ребенка должников. Об этом сегодня, 2 марта, сообщают местные СМИ.

http://xn----gtbdlbnescttg.xn--p1ai/ Ребёнку угрожали

Сообщается, что следователи в Екатеринбурге приняли решение о задержании 28-летней женщины, которая вместе со своим напарником-коллектором из ростовщической организации «Домашние деньги» угрожала сжечь 11-летнего ребенка должников.

Коллекторы пришли в дом на улице Народной воли, где проживает семья должников. Они долгое время пытались попасть в квартиру, в которой находился только 11-летний мальчик и угрожали его сжечь.

Родители мальчика — Анна и Александр Кузьмины — взяли кредит в «Домашних деньгах» в размере 30 тысяч рублей. После того, как они задержали очередную выплату на неделю, начались преследования со стороны коллекторов.

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На протяжении трех часов женщина-коллектор и её напарник ломились в квартиру, где находился лишь 11-летний мальчик. Они перерезали электропроводку и провода телефонной связи. Под конец они испортили звонок, залив его клеем.

Также выяснилось, что ранее коллекторы уже угрожали убийством главе семьи Александру.

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Менеджер «Домашних денег», которая ломилась в квартиру, задержана на 48 часов в процессуальном порядке. Решается вопрос о мере пресечения. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».