Ульяновск, 2 марта, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня в Пензенской области в районе поселка Городище произошло столкновение микроавтобуса Mercedes с ульяновскими номерами, следовавшего по маршруту 639, с автофургоном из Белорусии. Микроавтобус, по данным специализированных служб, с 2012 года обслуживает маршрут «Ульяновск — Пенза», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ульяновской области. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие — жители Ульяновской и Пензенской областей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, при столкновении микроавтобуса Mercedes с грузовым автомобилем 2 марта на 665 км федеральной трассы М5 «Урал» погибли девять человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял ситуацию под личный контроль и возглавил созданный им оперативный штаб. По поручению главы региона на место аварии выехала оперативная группа сотрудников МЧС и правительства Ульяновской области. Министерству здравоохранения региона поручено провести необходимые действия по оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим, а департаменту социальной защиты населения — материальной помощи нуждающимся. Все службы правительства осуществляют оперативную координацию с соответствующими службами Пензенской области.

Сергей Морозов связался с губернатором Пензенской области для координации усилий по помощи людям, попавшим в аварию. Сегодня в 20:30, сразу по возвращении из командировки, губернатор в аэропорту проведет заседание штаба, где будет принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших ульяновцев, сообщает пресс-служба ульяновского губернатора.

Работает «горячая» телефонная линия в связи с произошедшей аварией. Родственники погибших и пострадавших могут получить всю необходимую информацию.