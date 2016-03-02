Тель-Авив, Израиль, 2 марта, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, израильский посол в Азербайджане Дан Став заявил, что Израиль рассмотрит возможность присоединения страны к проектируемому «Газпромом» «Южному газовому коридору» (ЮГК). Конкретно речь шла о Транс-Антолийском газопроводе. Такое заявление Став сделал в время встречи с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

gazprom.ru Строительство газопровода

По словам посла, Южный газовый коридор имеет большую значимость для страны. Дан Став также отметил, что Израиль с большим интересом следит за тем, как развивается проект ЮГК. Такой интерес израильской стороны связан с тем, что страна в ближайшем будущем сама начнет добывать газ:

«Израиль в ближайшие годы начнет добывать газ и, соответственно, будет рассмотрен вопрос о присоединении Израиля к проекту ЮГК, в частности к TANAP», — объяснил посол, добавив, что поэтому вопрос энергетики весьма значим для Израиля.

Напомним, что «Южный газовый коридор» является проектом российской компании «Газпром». Задача этого проекта заключается в повышении объемов снабжения газом в европейской части России центра и юга, кроме того, ЮГК должен обеспечить бесперебойные подачи газа в газопровод «Южный поток». Проект ЮГК также подразумевает, что для переправки азербайджанского газа из месторождения Шах-Дениз в Европу через Турцию, будет создана трубопроводная инфраструктура.

Основными поставщиками, предполагается, станут Туркменистан, Азербайджан, вероятно, Ирак. Страной-транзитером является Турция, другие транзитные пути — через Восточное Средиземноморье и Черное море. Такие страны как Египет и Иран тоже могут быть включены в проект. Планируется, что протяженность трубопровода составит 3500 километров, проект будет реализован к концу 2019 года. Общая стоимость ЮГК около $45 млн. Уже к 2020 году Европа благодаря ЮГК будет потреблять азербайджанский газ в объеме 10 млрд кубометров. Из Азербайджана газ также будет поставлять в западные регионы Турции.

Важно отметить, что главным для «Южного газового коридора» является в проекте Шах-Дениз Стадия-2. Это расширение трубопроводной магистрали соединяет Грецию, Албанию, юг Италии, Адриатическое море. В свою очередь, США призывают Афины не участвовать в проекте «Турецкий поток», а активнее действовать в рамках проекта ЮГК, чтобы снизить зависимость от поставок российского газа.

Так, в мае прошлого года руководитель Бюро энергетических ресурсов в Государственном департаменте США Амос Хокстайн в интервью для The New York Times заявил, что «Южный газовый коридор» включает в себя строительство Трансадриатического газопровода, по которому газ будет идти вестись из Азербайджана в Европу. Таким образом, подчеркнул Хокстайн, сможет снизить зависимость от поставок российского газа и стать привлекательнее для европейских инвесторов.