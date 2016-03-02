Брюссель, 2 марта, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Европейский Союз планирует продлить санкции в отношении отдельных граждан Российской Федерации ещё на полгода. Об этом сегодня, 2 марта, пишет электронная газета «Взгляд» со ссылкой на источник в Евросоюзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным источника, в планах Брюсселя на сегодняшний день — продление индивидуальных санкций на полгода. При этом окончательное решение ещё не принято.

Напомним, санкции в отношении России Евросоюз продлили на полгода в сентябре 2015 года. В тот черный список были включены 149 физических лиц и 37 организаций России.

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в марте 2014 года, сразу после воссоединения Крыма с Россией. Евросоюз считает Россию ответственной за подрыв территориальной целостности Украины.

Кроме санкций против российских граждан и юридических лиц, действуют секторальные санкции ЕС против отдельных отраслей российской экономики. Срок этих санкций истекал 31 января 2016 года, но в декабре 2015-го они были продлены ещё на полгода.