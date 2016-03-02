Москва, 2 марта, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал СМИ отказаться от спекуляций на религиозной теме в ходе освещения очередного дела об оскорблении чувств верующих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом он заявил, комментируя информацию о судебном процессе по аналогичному делу в Ставрополе.

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Информация о судебном процессе в Ставрополе, где мужчина обвиняется по ч.1 ст.148 УК РФ, вызвала большой резонанс в СМИ. «Напомню формулировку статьи: «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». В ряде публикаций информация преподнесена таким образом, будто бы гражданина «судят за слова «Бога нет». Однако по открытым материалам в сети интернет, социальных сетях, видно, что Виктор Краснов (имеющий псевдоним Виктор Колосов) регулярно публично допускал нецензурные оскорбительные высказывания (хамство, брань, мат) в адрес христиан, иудеев, верующих», — отмечает депутат.

Только суд на основе анализа материалов, экспертизы может поставить точку в этом вопросе, приняв решение о наличии умысла в совершении подобных действий, подчеркнул Нилов.

«Спешка и легковесность при освещении подобных инцидентов в современных условиях просто опасны. В памяти еще живы трагические события в Париже, связанные с публикацией оскорбительных карикатур», — напомнил парламентарий.

«Мы призываем отказаться от спекуляций на религиозной теме, которая становится удобной почвой для провокаций и порождения конфликтов. При освещении подобных событий необходимы объективность, полнота изложения, деликатный подход. Вырывать из контекста отдельные фразы, преподнося их в публикациях «поводом» судебного разбирательства, полагаю, некорректно», — сказал Нилов, выразив надежду, что суд всесторонне рассмотрит материалы дела и «вынесет справедливое и гуманное решение».