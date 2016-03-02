Москва, 2 марта, 2016, 17:34 — ИА Регнум.



Pixabay.com Справедливость

Родина своих не сдаёт?

Суд над калининградцем Юрией Мелем, обвиняемым в причастности к расстрелу мирных жителей 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни, будет откладываться бесконечно. По мнению правозащитника Сергея Середенко, процесс против Юрия Меля, вероятно, пойдет по сценарию другого громкого уголовного дела в Прибалтике — суда над советским эстонским политиком Арнольдом Мери. Разбирательство о причастности Арнольда Мери к депортации эстонцев в СССР длилось 15 лет.

Напомним, Юрия Меля Литва подозревает в участии в штурме Вильнюсской телебашни и причастности к расстрелу мирного населения 13 января 1991 года. По официальной литовской версии, январские события 1991 года — это агрессия против независимой Литвы. Считается, что гражданские люди, фактически расстрелянные, притом в том числе и из дореволюционного оружия, погибли от рук псковских десантников.

47-летний полковник запаса Юрий Мель был задержан на погранпереходе «Советск — Панемуне» в марте 2014 года. В декабре 2015 года суд Литвы продлил срок нахождения россиянина под стражей еще на три месяца. Стоит отметить, что находящийся под стражей Юрий Мель страдает тяжелой формой диабета.

Дело Юрия Меля одно из тех дел, где громкие слова о патриотизме, защите Родины и т.д. должны воплотиться в конкретное дело — освобождение Меля. Этим делом Литва бросила вызов России. Российский гражданин, честно выполнявший воинский долг во времена СССР стал подсудимым по статье «преступление против человечности». Литовская этнократия переписывает не только относительно давнюю свою историю, придумывая про «оккупацию» и рассказывая про «страдания под советским гнётом», но и создает новый миф о событиях 25-летней давности. Расстреляв 13 января 1991 года своих сограждан, обвинив во всем советских военных, бывшая литовская партноменклатура быстро мимикрировала в литовских «националистов-демократов», объявив крестовый поход против современной России. Забыв про «дело Меля», наши чиновники и сотрудники МИД в очередной раз сдадут свою страну, как в 1991 году Горбачёв и верхушка партийной элиты сдали советских воинов, которые честно выполняли присягу зимой 1991 года.

Кстати о Горбачёве…

Основными достижениями Горбачева на посту руководителя СССР опрошенные считают окончание холодной войны (6%), введение демократических свобод (5%). Однако почти каждый второй (47%) полагает, что он не сделал ничего хорошего для государства, а каждый третий (34%) затрудняется с ответом

Все в Крым! И Калининград!

В 2016 году в Крым приедет более 6 млн туристов. Такой прогноз дал глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» 1 марта.

Наш балтийский курорт — Калининградская область, прогнозирует, что если ежегодно прирост туристического потока будет составлять 25%, как в 2015 году, к 2020 году регион может получить ежегодно 5 миллионов туристов.

Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству?

Совфед одобрил закон, приравнивающий автопробеги к демонстрациям, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта. «Закон устраняет правовую неопределенность, которая зачастую возникала при организации и проведении публичных мероприятий в виде новых форм акций», — отметила сенатор Людмила Бокова.

«Бандера прийде, порядок наведе!»

Новости с Украины можно читать как юмористический рассказ, а можно как трагедию. Как пример новости за сегодняшний день:

Украинская гривна с начала года девальвировала к доллару США на 13,4%

Экономике Украины грозят катастрофические последствия из-за блокировки российских грузовиков на территории страны.

С 1 марта на Украине в очередной раз выросли тарифы на электроэнергию — почти на четверть.

Евросоюз устал от украинской проблемы и ищет варианты «сбыть ее с рук» каким-то образом, пишет обозреватель Wall Street Journal Джон Винокур.

Ну и как «реальный ответ» на экономические и политические проблемы комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала предложение Института национальной памяти переименовать проспект Московский в проспект Степана Бандеры.

Видимо именно это решение спасёт украинскую экономику и политику от потрясений и вернет стабильность в стране.