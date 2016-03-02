Минск, 2 марта, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала соглашения о запрете учений на Донбассе и график разминирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом сообщил журналистам полпред президента РФ в контактной группе Борис Грызлов.

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«Стороны договорились по текстам двух соглашений, подготовленных накануне в подгруппах трехсторонней контактной группы. Первое соглашение касается запрета учебных стрельб в 15-ти километровой зоне по линии соприкосновения — общей шириной 30 километров. Второе — о разминировании на 12-ти приоритетных участках», — сообщил Грызлов.

Полпред подчеркнул, что сегодня сделан очередной шаг в укреплении режима безопасности в рамках комплекса мер по выполнению Минских договоренностей. «Несмотря на противоречия, стороны пришли к общему пониманию», — заявил Грызлов.