Чебоксары, 2 марта, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Чувашия 1 марта принимала десант высокопоставленных гостей во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В график пятичасового пребывания председателя правительства были включены федеральное совещание по безработице, протокольно-дежурная встреча с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и посещение двух объектов — Центра занятости Чебоксар и электромеханического колледж, осмотр которых в целом заняли менее часа. По итогам визита в федеральную повестку регион вписался как место обсуждения федеральных проблем — озвученные острые проблемы самого региона остались при руководстве Чувашии и без какого-либо публичного обещания помочь-вмешаться-профинансировать. Ключевым и даже в некотором смысле определяющим стало выражение «более или менее», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Уборка административных территорий в день визита Дмитрия Медведева

Совещание и протокольная встреча прошли в новом здании Дома правительства, которое заполонили сотрудники правоохранительных органов, журналисты и ответственные за проведение мероприятий. Вся территория вокруг административного здания и близлежащие площадки были оцеплены силовиками, улицы обезлюдели и зачищены от транспорта. Открытая часть заседания включала в себя вступительное слово премьера, доклады министра труда Максима Топилина о ситуации на рынке труда и министра образования Дмитрия Ливанова о трудоустройстве выпускников, а также сообщения главы Чувашии Михаила Игнатьева о ситуации на региональном рынке труда. Обсуждение и дискуссии проходили без присутствия прессы.

Открывая заседание, премьер сообщил, что подписал план действий правительства в экономике на 2016 год, который «направлен на обеспечение стабильного социально-экономического развития в 2016 году». План поддержки экономики, который разрабатывался несколько месяцев, предусматривает «развитие бизнеса и улучшение бизнес-климата», а также «предусматривает дополнительные меры по поддержке занятости в РФ». Основной докладчик, глава Минтруда Максим Топилин, доложил, что по методологии Международной организации труда, ситуация по безработице «более или менее стабилизировалась»: «третий месяц подряд уровень безработицы по методологии МОТ сохраняется на отметке 5,8%, это 4,4 млн человек, чуть больше, чем в прошлом году».

«В прошлый кризис (2009 год) ровно в это время, в феврале, это было 9,2%. То есть ситуация лучше, но вместе с тем мы не расслабляемся, продолжаем работу», — заявил министр.

По словам Топилина, под риском увольнения находится порядка 500 тыс. человек, из них 301 тыс. — это те, кто находится в режимах неполной занятости. В «пиковые точки» 2009 года в режимах неполной занятости находилось 1,5−1,7 млн человек. В структуре занятых в неполном режиме 20% составляют работники автопрома, 11% — строители.

Завершая своё выступление, министр труда РФ обратил внимание на антикризисную политику регионов в сфере занятости, констатировав, что «далеко не все оказывают должное внимание службам занятости, активным программам занятости». Подчеркнул, что «нельзя рассчитывать только на то, что Федерация будет оказывать поддержку» и снижать региональные расходы.

«В том году мы регионам, может быть, не всем помогали, потому что регион говорил: дадите нам деньги — тогда мы будем что-то делать, не дадите денег — мы не будем делать. Это неправильно. Регион должен сам исполнять свои полномочия, а мы должны закрывать какие-то более тяжёлые точки, которые являются местом социального напряжения», — отметил Максим Топилин, получив безусловную поддержку в этом вопросы со стороны премьера Дмитрия Медведева.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своём выступлении заявил о том, что «положительная динамика в ряде отраслей экономики, эффективная реализация программ занятости и дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда позволили снизить численность зарегистрированных безработных граждан в три раза за последние годы, коэффициент напряжённости — в семь раз». И сообщил, что «в регионе ведётся определённая системная работа по реализации плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности».

«На фоне общей стабильной ситуации намечаются негативные тенденции, это надо нам признать. Осложнение экономической ситуации в регионе влияет и на рынок труда», — заметил Михаил Игнатьев, сообщив, что в настоящее время в режиме неполной занятости находятся работники 22 организаций республики, а «особое беспокойство вызывает ситуация на предприятии концерна «Тракторные заводы», где, по данным руководства концерна, в режиме неполной занятости находится 80% работников».

«В настоящее время вынуждены констатировать, что далее решение вопроса концерна «Тракторные заводы» без оказания содействия со стороны правительства России не представляется возможным», — сказал Михаил Игнатьев, не решившись посмотреть в сторону Дмитрия Медведева. И добавил, что «кроме концерна, в трудной ситуации могут оказаться смежные предприятия и организации, которые имеют заказы через этот концерн». Это 20 предприятий и 1,6 тыс. работающих. И несколько обречённо добавил, что потребность в дополнительном финансировании на социальные выплаты из федерального бюджета составляет 364 млн рублей.

Дмитрий Медведев молча выслушал, комментировать не стал, сухо предложив вернуться «к основным, резонансным группам, в том числе к трудоустройству выпускников высших и средних специальных учебных заведений». И предоставил слово министру образования Дмитрию Ливанову, после выступления которого трансляцию прервали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале на совещании в Чебоксарах было озвучено, что в 2015 году на предприятиях тракторного концерна объем отгруженной продукции относительно 2014 года снизился в 2,3 раза. Сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей.

Отметим, что перед заседанием Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с Михаилом Игнатьевым, публичная часть которой продолжалась менее шести минут и были обсуждены вопросы строительства жилья, школ и детсадов, а также реализация программы переселения из ветхого жилищного фонда. И тут снова выскочило пресловутое «более» — когда правильно «менее». Отвечая на вопрос премьера о показателях по строительству жилья, Михаил Игнатьев сообщил о реализации программы переселения из аварийного фонда. «Из 13,1 тыс. семей по факту переселили 6,5 тыс. человек. Количество семей — 5,1 тысяч. По-другому говоря, более 50%нуждающихся из аварийного жилья переехали в неаварийный жилой фонд», — доложил глава республики, проявив чудеса чиновничьей математики (6,5 тыс. — это всё-таки не более, а менее 50% от 13,1 тыс). Хотя какая разница, когда всё — более или менее.

Отметим, что объекты, предложенные для осмотра высоких гостей — Центр занятости Чебоксар и электромеханический колледж, готовились несколько суток: со слов горожан, три ночи там непрерывно работали люди и куча техники. При этом в центре занятости продемонстрировали особое рвение: со слов очевидцев, во время расчистки территории вместе с глыбой снега выдернули бордюр, а сугробы убрали так, что на тротуаре осталась лужа, и люди стали ходить по «газону».

«Давно хотел работу поменять, 1 марта пойду в центр занятости. Говорят, там акция будет, только в этот день все вакансии не меньше чем на 50 тыс. в месяц», — с иронией писали на городском форуме. Отметим, что в ходе знакомства премьера с мобильным офисом крупным планом были выведены вакансии, к примеру, за 25 тыс. рублей. Напомним, по данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике по итогам 2015 года составила 21 360,4 рубля (на 2,4% выше уровня 2014 года, реальная зарплата за год снижена на 10,4%).

Говорят, акция удалась. Более или менее.