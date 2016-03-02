Нижний Новгород, 2 марта, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Российско-китайское ООО «Снабполимер Медицина» инвестирует 1,3 млрд рублей с создание производства безопасных шприцев и одноразовой продукции для хранения и переливания крови в Нижегородской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, компания выбрала земельный участок под создание предприятия в Борском районе.

bizorg.su Продукт производства

В III квартале 2016 года компанией будет подана заявка на инвестиционный совет при губернаторе на реализацию проекта. По словам президента ООО «Снабполимер Медицина» Вана Вэй-Вэнь, что такое производство запускается в России впервые.

Ранее в рамках IV Международного бизнес-саммита между правительством Нижегородской области и ООО «Снабполимер Медицина» было подписано соглашение о сотрудничестве.

В областном Минздраве считают, что строительство предприятия будет способствовать сокращению заболеваемости инфекциями, передающимися через кровь, а также снижению числа случаев травмирования и инфицирования медицинского персонала иглой шприца.