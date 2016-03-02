Брюссель, 2 марта, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Столкнувшийся с нарастающим миграционным кризисом в Греции Европейский союз намерен запустить новую программу помощи на общую сумму 700 млн евро, передает Reuters. Это должно помочь развивающимся странам избежать катастрофы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстановка в Европе

После того, как европейские страны закрыли границы после прибытия около миллиона мигрантов из Турции в прошлом году, греческое правительство обратилось за помощью к Брюсселю. Десятки тысяч до сих пор прибывают в Грецию и на их обеспечение у Афин не хватает средств.

Предложение Европейской комиссии в случае одобрения потребует выделения €300 млн ($ 325 млн) в этом году от ее €155 млрд годового бюджета. В последующие два года на новую схему оказания чрезвычайной помощи нужны еще €200 млн.