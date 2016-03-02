Евросоюз запускает новую антикризисную программу
Брюссель, 2 марта, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Столкнувшийся с нарастающим миграционным кризисом в Греции Европейский союз намерен запустить новую программу помощи на общую сумму 700 млн евро, передает Reuters. Это должно помочь развивающимся странам избежать катастрофы.
После того, как европейские страны закрыли границы после прибытия около миллиона мигрантов из Турции в прошлом году, греческое правительство обратилось за помощью к Брюсселю. Десятки тысяч до сих пор прибывают в Грецию и на их обеспечение у Афин не хватает средств.
Предложение Европейской комиссии в случае одобрения потребует выделения €300 млн ($ 325 млн) в этом году от ее €155 млрд годового бюджета. В последующие два года на новую схему оказания чрезвычайной помощи нужны еще €200 млн.