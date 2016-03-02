Гаврилов Посад, Ивановская область, 2 марта, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В городе Гаврилов-Посад Ивановской области полностью ликвидирована очередность детей в детские сады. Этих результатов удалость достичь, в том числе, благодаря открытию 2 марта нового дошкольного учреждения, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В его презентации принял участие губернатор Павел Коньков.

Фото пресс-службы правительства Ивановской области

Общие затраты на строительство и оснащение детского сада составили более 109 млн рублей. Работы по его возведению велись с сентября 2013 по декабрь 2015 года.

Детский сад рассчитан на восемь групп — это 145 мест.

В пресс-службе отметили, что детский сад в Гаврилово-Посаде — не рядовое учреждение дошкольного образования, а современный центр развития малышей. Так, в детском саду создана безопасная адаптивная предметно-развивающая среда, соответствующая федеральному государственному образовательному стандарту. Здесь есть актовый и спортивный залы, кабинет для индивидуальных занятий и клубной работы с воспитанниками, методический кабинет.

После осмотра учреждения, губернатор Ивановской области отметил, что детский сад соответствует современным стандартам качества дошкольного образования. Здесь созданы все условия для развития, творческого интеллектуального и спортивного потенциала детей.

Добавим, что медицинский блок и пищеблок имеют необходимый набор помещений, которые оснащены современным технологическим, сантехническим и медицинским оборудованием. В дошкольном учреждении установлена пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка. Игровые площадки имеют теневые навесы, есть также песочницы для малышей и необходимое игровое оборудование.