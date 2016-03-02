Пенза, 2 марта, 2016, 16:27 — ИА Регнум. СК РФ подключилось к выяснению обстоятельств ДТП в Бессоновском районе Пензенской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СК РФ, работы на месте происшествия продолжаются.

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«На место происшествия незамедлительно выехали для организации проверки руководитель и следователи Бессоновского межрайонного следственного отдела Следственного комитета по Пензенской области», — отметили в пресс-службе.

По информации регионального управления МЧС, открыта «горячая» телефонная линия в связи с произошедшей аварией. Родственники погибших и пострадавших могут получить всю необходимую информацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при столкновении микроавтобуса Mercedes с грузовым автомобилем 2 марта на 665 км федеральной трассы М5 «Урал» погибли девять человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие находились в микроавтобусе, который следовал из Пензы в Ульяновск.