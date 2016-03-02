Владимир, 2 марта, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области развернули пять мобильных пунктов обогрева на трассах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, также проверяется готовность сорока стационарных пунктов.

mchs.gov.ru Пункт обогрева

Кроме того, ГУ МЧС России по Владимирской области и все подведомственные учреждения переведены в режим повышенной готовности. Такие меры предприняты из-за циклона, который принес в регион большое количество осадков. По прогнозу, 2 и 3 марта высока вероятность снега и дождя.

«Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о том, что при таких погодных условиях повышаются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрывов линий электропередач, нарушений в работе систем ЖКХ. Предупреждаем водителей транспортных средств о необходимости быть крайне внимательными на дорогах», — говорится в сообщении пресс-службы.