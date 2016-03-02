Ереван, 2 марта, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Ряд высокопоставленных сотрудников полиции Армении были уволены сегодня, 2 марта. Приказом начальника полиции Владимира Гаспаряна освобождены от занимаемых должностей начальники полиции 3 областей республики: Арагацотн, Ширак и Котайк. Уволен также глава отделения полиции ереванской общины Канакер-Зейтун.

police.am Здание полиции Армении

Сегодня утром Гаспарян уволил также весь состав и руководителя паспортно-визового управления Маштоцкого отдела полиции Еревана, из-за «плохого отношения к гражданам».

В пресс-службе полиции Армении предлагают рассматривать эти перестановки в контексте структурных реформ в ведомстве.