Барнаул, 2 марта, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Алтайский предприниматель Павел Бадажков, который за шесть лет стал истцом по более 100 земельным делам в краевом арбитражном суде, взят под стражу. По данным ИД «Алтапресс», ему предъявлено обвинение в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Наказание по вменяемой ему п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Редакция ИА REGNUM провела мониторинг и выяснила, что случаи, когда на «земельном сутяжничестве» зарабатывают деньги, не единичны.

park72.ru

Эксперты говорят, что теоретически иски такого рода могут подавать с целью вымогательства с юрлиц-ответчиков. Несовершенство земельного законодательства и работы профильных чиновников в России делает такие схемы возможными.

Судебные войны

О судебных войнах упорного предпринимателя из Барнаула Павла Бадажкова с юристами Главного управления имущественных отношений Алтайского края в январе 2016 года информировало алтайское издание. В статье «Тролль алтайских земель» корреспондент Татьяна Крикун писала о том, что с 2009 года под прицел тяжб ИП «Бадажков», которое зарегистрировано в 2005 году для операций с жилой и нежилой недвижимостью, попадали, как правило, площади, выделенные наиболее известным в Барнауле предприятиям и формам — «Магис-Спорту», «Стройгазу», «Елочке» (владеет ТРЦ «Европа») и другим. «В своих многочисленных судебных претензиях по поводу выделения земли Павел Бадажков указывал, что участки нужны ему для строительства различных объектов недвижимости. Среди них были некие апарт-отели и офисные здания», — выяснила корреспондент.

Она также пишет, что во всех случаях Павел Бадажков утверждал, что городская администрация выделяла участки без проведения торгов — значит, незаконно. Изданию удалось узнать, что Бадажков претендовал на землю на самых «лакомых» территориях Барнаула: проспектах Ленина и Красноармейском, на улицах Короленко, Партизанской, Пролетарской, Димитрова, Молодежной и других. И поначалу суд признавал его правоту в таких делах.

Чужие права и провокации

«Но с 2011 года Бадажков начал проигрывать иски такого рода. Барнаульский комитет по строительству стал в суде запрашивать у предпринимателя технико-экономическое обоснование проектов строительства и сами проекты, а также подтверждение наличия собственных оборотных средств для их реализации. Бадажков ничего не предоставлял. Зато подавал множество апелляций, доходя до высших инстанций, но безуспешно. Тогда к 2012 году он сменил стратегию своей исковой «войны» и начал оспаривать чужие права на готовые земельные участки», — продолжает издание.

В качестве факта издательство приводит такие данные: «Павел Бадажков неоднократно заставлял Главимущество и барнаульскую администрацию оплачивать свои судебные расходы. Через суд он требовал у ведомств возмещения этих трат по многим искам. В разное время суммы, из-за которых рассматривались новые дела, составляли 6 тыс., 26 тыс. и 130 тыс. рублей».

Из статьи, опубликованной на сайте ИД «Алтапресс» 12 февраля 2016 года, становится ясно, что обращение в ИП «Бадажков» жителей некоторых домов в Барнауле не помогло предпринимателю доказать суду, что земля для строительства одного из самых высоких зданий в Барнауле — 24-этажного дома по улице Взлетная, 38, была выделена незаконно.

Юристы, опрощенные ИД «Алтапресс», расходятся в оценках подобной предпринимательской деятельности, но соглашаются в одном: выглядит она как череда спланированных провокаций: «Особенно это касается дел 2015 года, которые по сути были направлены против известных работающих предприятий». В статье приводятся также данные о другой барнаульской фирме, судебные иски которой выглядят похожими на иски ИП «Бадажков». Речь идет об ООО «Успех плюс».

Судебные «активисты» и бывший сотрудник ФСБ

Новость об аресте Павла Бадажкова 1 марта 2016 года была отражена на страницах многих алтайских СМИ. В частности, о судебных «активистах» написало ИА «Банкфакс». Издание проливает свет на информацию о собственнике фирмы «Успех Плюс». Сообщается, что «это предприятие принадлежит близкой родственнице бывшего заместителя начальника краевого УФСБ Виктора Столкова, который после увольнения из органов ведет активную предпринимательскую деятельность».

В УФСБ по Алтайскому краю ИА REGNUM подтвердили, что Виктор Столков действительно занимал должность замначальника и был уволен в 2006 году по достижении предельного возраста пребывания на военной службе (а не в связи с утратой доверия). О коммерческой деятельности бывшего коллеги в УФСБ по Алтайскому краю знают, но ничего конкретного сказать не смогли.

Зато корреспонденты «Банкфакс» выяснили, что интересы «Успех плюс» и Павла Бадажкова частично пересекались. В частности, в претензионной разработке обоих оказалось ООО «Елочка», владеющее популярным барнаульским ТРЦ «Европа». Алтайские корреспонденты сообщают также о том, что ООО «Успех плюс» заявило свои права на земельный участок выделенный под строительство конгрессно-выставочного центра в рамках проекта туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город», реализуемого на федеральные деньги.

«Ответчиками по этому делу выступали Главное управление имущественных отношений края, администрация Барнаула и ОАО «Барнаулкапстрой». История имела все шансы растянуться на долгие месяцы и приобрести весьма скандальные черты, однако 20 января 2016 года краевой арбитраж неожиданно вынес решение о прекращении производства по данному делу. Причиной стал отказ заявителя от своих требований», — пишет информагентство. Также оно сообщает еще об одном судебном «активисте».

В ИА «Банкфакс» выяснили, что, «параллельно с ООО «Успех плюс», схожие претензии к барнаульскому гипермаркету «Лента» предъявлял предприниматель Александр Седаков, который является давним «деловым партнером» Виктора Столкова, что достаточно красноречиво подтверждается картотекой дел арбитражного суда».

«Банкфакс» напоминает, что в этом резонансном деле бизнесмены потребовали в суде вернуть землю под «Лентой» в федеральную собственность и снести гипермаркет, как незаконную постройку.

Нефтепровод «Дружба», компания ИКЕА и АЖИК

Казалось бы, чего общего может связывать нефтепровод «Дружба» в Брянской области, компанию ИКЕА — одного из крупнейших налогоплательщиков Московской области ‑ и Тюменское АИЖК? Земельное сутяжничество, как выяснилось, практикуют не только предприниматели Алтайского края.

Так, сайт «Вечерний орел» 18 февраля 2016 года написал о том, что прокуратуру Брянской области завалили исками, связанными со спорами вокруг земельных участков под нефтепроводом «Дружба». «Бывший сотрудник нефтепроводной компании Александр К. решил крупно заработать. Для этого он скупил у крестьян Клетнянского района Брянской области земельные участки, по которым проходит нефтепровод «Дружба». Новый землевладелец потребовал с трубопроводной компании 18 млн рублей за пользование землей, на которой никто ничего никогда не сажал. Один из участков оказался площадью 1 кв. м — точно под опорой ЛЭП, другой размером 6 кв. метров с предупредительными знаками нефтепровода. При этом Каструба активно комментировал на форумах свою позицию, благодаря чему история стала одной из самых известных в области», — пишут брянские корреспонденты.

В конце 2015 года возобновилась противостояние одного из крупнейших налогоплательщиков Московской области, компании ИКЕА. Несмотря на вынесенное судебное решение, права на участок земли у шведской компании пытается оспорить бывший совхоз «Путь к коммунизму», а ныне — КСХП «Химки». Как пишет ИА «Инфокс», «представители собственников КСХП выходили на ИКЕА с очень деловым предложением: компания выплачивает большую сумму, исчисляемую десятками миллионов долларов, после чего сутяжники оставляют её в покое».

Еще ранее о земельном активисте писала редакция тюменского сайта park72.ru. Местный предприниматель Александр К. буквально расстрелял все инстанции жалобами на нарушение закона. А в завершение написал письмо президенту РФ, в котором выразил недовольство тем, как правительство Тюменской области распоряжается землей.

Когда корреспонденты стали разбираться, то выяснилось, что предприниматель этот одновременно вел в Арбитражном суде более 60 разбирательств с властями региона. «Все они касаются земельных участков, в том числе расположенных в центре города Тюмени. Он уверен, что раз эти участки не были предоставлены ему, значит «что-то пошло не так». Зачем ему 60 земельных участков, а также земли, которые были проданы АИЖК? Тем более, что к строительству жилья он отношения до сих пор не имел — скупал золото, строил гаражи, замахивался на строительство торговых центров и стоянок… Во всем есть корыстный интерес», — отмечают корреспонденты сайта park72.ru.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, алтайского предпринимателя Бадажкова сейчас содержат под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю. По данным источников ИА «Банкфакс», его арест вполне может быть частью кампании, инициированной силовиками в отношении других лиц, занимавшихся подобной деятельностью.