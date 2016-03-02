Нижний Новгород, 2 марта, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы в связи с начавшимся сильным снегопадом. По прогнозам синоптиков, снегопад продлиться продлится до вечера 2 марта, а 3−4 марта перейдет в слабый снег с дожем.

ИА REGNUM Снег в Нижнем Новгороде

В мэрии называют ситуацию тяжелой, но не критической. По информации департамента по дорожному хозяйству, перед началом снегопада на улицы города вышли около 250 единиц техники и 300 дорожных рабочих.

По словам заместителя главы департамента Романа Ухабина, коммунальщики занимаются просыпкой проезжей части и тротуаров, чтобы избежать прилипания снега к дороге: «Далее при каждом накоплении снега до 5 см будем убирать его к обочинам, и повторять эту процедуру. Основная работа у нас начнется, когда закончится снегопад. Будем очищать дороги и тротуары до норматива.

При этом Ухабин признал, что имеющихся в распоряжении департамента ресурсов не хватит, чтобы «разом накрыть весь город». «Но мы делаем все возможное», — сообщил замдиректора департамента.

Мэрия обратилась к горожанам с призываем по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, особенно в центральной части города, воспользовавшись услугами общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2015−2016 годов ситуация с уборкой города от снега неоднократно становилась не только предметом для критики городских властей со стороны жителей, но и поводом для возбуждения дел со стороны органов прокуратуры