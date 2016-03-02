Москва, 2 марта, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Семья 4-летней девочки, погибшей от рук своей няни 29 февраля в Москве, разыскивает домашнего питомца, чихуахуа по кличке Люся, сообщает сегодня «Вечерняя Москва».

pixabay.com Чихуахуа

Сообщения о поиске собачки и фотография питомицы появились в социальных сетях, бумажные объявления расклеены по району. Отец погибшей девочки обращается к жителям района Хорошево-Мневники с просьбой помочь в поиске собаки, которая до трагедии находилась в квартире, но не была обнаружена там после пожара.

«Во время данного случая при пожаре убежала собака, она — тоже член нашей семьи и мы её очень любим и будем очень признательны в ее поиске», — приводит издание слова Владимира. Кроме того, отец девочки поблагодарил жителей района за сочувствие к горю, постигшему семью.

Напомним, 29 февраля в Москве произошло жестокое убийство ребенка. 4-летнюю Настю убила ее няня, уроженка Узбекистана Бобокулова. После совершения преступления женщина подожгла квартиру.

Ее задержали возле метро «Октябрьское поле», где она выкрикивала угрозы. В настоящее время Бобокулова находится под арестом.