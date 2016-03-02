Цюрих, Швейцария, 2 марта, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на один год отстранил турецкий футбольный клуб «Галатасарай» от участия в соревнованиях, проходящих под эгидой УЕФА, сообщает Reuters.

uefa.com Игрок «Галатасарая»

«Галатасарай» не выполнил правила fair-play, которое обязывает клубы не тратить на покупку игроков больше, чем зарабатывает клуб. Нарушения этого правила караются штрафами, доходящими до десятков миллионов долларов.

Если «Галатасарай» в следующем сезоне не завоюет права играть в еврокубках по итогам чемпионата Турции, то штраф автоматически аннулируется.

В текущем сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» занимает пятое место, в то время как в еврокубке могут участвовать клубы, занявшие с первого по четвертое места национальных первенств.

В проходящем турнире Лиги Европы «Галатасарай» прекратил борьбу в 1/16 финала, уступив итальянскому «Лацио» по сумме двух матчей.