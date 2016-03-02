Грозный, 2 марта, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В полигонах Чечни и Ставропольского края проходят соревнования по танковому биатлону. В них участвуют 24 лучших экипажа танков Т-72Б3 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного федерального округа. Все они — победители состязаний в мотострелковых соединениях, дислоцированных в Ставропольском крае, Дагестане, Чечне, Абхазии Южной и Северной Осетии, сообщили ИА REGNUM 2 марта в округе.

mil.ru Танковый биатлон — 2014

В течение шести дней танкисты будут состязаться в мастерстве владения техникой. Им предстоит определить лучшие экипажи в соревнованиях по скорости прохождения дистанции и точности поражения различных целей. Кроме того, танкисты примут участие в конкурсах по полевой выучке «Суворовский натиск», «Отличники войсковой разведки», «Безопасная среда» «Мастер артиллерийского огня» и других.

Победители танкового биатлона станут участниками окружных соревнований, которые пройдут в апреле в Волгоградской области.

Как сообщили ИА REGNUM в ЮВО, сегодня, 2 марта, в Чечне были подняты по тревоге более двух тысяч военнослужащих горной мотострелковой бригады. Им предстоит отправиться на тактические учения в Дагестан и преодолеть при этом более 200 км.

Личный состав и военная техника мотострелковой горной бригады были приведены в высшую степень боевой готовности. В настоящее время военнослужащие грузят технику на железнодорожные платформы, а полевые пункты управления на колесном шасси уже выдвинулись в направлении Дагестана.

В середине марта на полигоне в Республике Дагестан горные мотострелки проведут тактическое учение с боевой стрельбой.