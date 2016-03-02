Ярославль, 2 марта, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля на очередном заседании потребовали у мэрии города предпринять шаги по возбуждению уголовного дела в связи со срывом программы строительства детских садов в городе. Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство 3 из 6 детских садов заморожено, подрядчик, получив аванс, исчез и не выходит на контакты с заказчиком — мэрией Ярославля. Директор департамента организации строительства мэрии Анна Набокова сообщила, что сумма проавансированных, но не выполненных работ составляет около 22 миллионов рублей. Стройки брошены, работы выполнены только на 10 млн. Мэрия предпринимает шаги по расторжению контракта и возврату денег.

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«Мы с конца прошлого года слышим о расторжении контракта, но это до сих пор не сделано. Меня удивляет спокойствие мэрии. У нас украли не просто 22 миллиона, у нас украли 3 детских сада. Необходимо найти виновных. Вероятно, это целенаправленное мошенничество — похоже, подрядчик ничего не собирался строить», — сказал депутат муниципалитета Антон Голицын.

«Вероятно, у подрядчика был определенный умысел на хищение денежных средств. Вопрос о возбуждении уголовного дела может быть поставлен», — сказал председатель муниципалитета Павел Зарубин.

И.о. мэра Ярославля Алексей Малютин подтвердил, что денег на строительство 3 проблемных садиков в городском бюджете нет.

«Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством области. Председатель Правительства Алексендр Князьков в курсе этой ситуации. Но из федеральной программы мы, действительно выбыли, и достраивать теперь можно только за счет городских или областных средств. Но вы знаете ситуацию с бюджетом. Возможно, нам придется изыскивать средства на расселение взорвавшегося дома», — сказал и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.