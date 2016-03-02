Лондон, 2 марта, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Британский певец Элтон Джон не оставит детям всё своё наследство: помощь они, конечно, получат, но зарабатывать на жизнь должны будут самостоятельно, сообщает The Daily Mirror.

wikiwand.com Элтон Джон на коцерте

Музыкант считает, что ужасно жить в статусе наследника богатых родителей. Он хочет привить своим детям что-то простое и нормальное, как, например, уважение к труду и деньгам.

По словам певца, он и его партнер до сих пор пытаются определиться с объёмами финансового обеспечения двоих сыновей. Отмечается, что состояние музыканта оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов, что соответствует $279 млн.

Бракосочетание Элтона Джона и его партнера Дэвида Ферниша состоялось в декабре 2014 года. Они растят двух мальчиков, рожденных суррогатными матерями.