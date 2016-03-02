Ярославль, 2 марта, 2016, 14:56 — ИА Регнум. «Почта России» оштрафована в Ярославле на 4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области. Беспрецедентно жесткое наказание назначено за отказ выдать письмо.

«К нам в УФАС с жалобой обратился директор юридической компании. В подразделении «Почты России» ему не выдали письмо, потребовав доверенность от самого себя. Письмо до адресата в итоге так и не дошло. За последнее время это далеко не единственная жалоба на «Почту России», но штрафная санкция на сей раз оказалась самой высокой. Таково требование административного законодательства по антимонопольным нарушениям», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист Управления ФАС по Ярославской области Анна Шушкова.

По словам Анны Шушковой, ярославцы жалуются на доставку писем с миграционными уведомлениями. УФАС установлены случаи, когда «Почта России» навязывала дополнительные услуги, например, страховку. Иначе письмо просто отказывались отправить. Штрафы за такие нарушения начинаются от 100 тысяч рублей.