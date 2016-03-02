Вильнюс, 2 марта, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Министр образования и науки Литвы Аудроне Питренене и руководители четырех профсоюзов работников образования, стремясь как можно быстрее решить ситуацию, сложившуюся в области образования, обратились к президенту Дале Грибаускайте с просьбой в ближайшее время принять их и обсудить нынешнее положение, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 марта, в Минобразовании Литвы.

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«Мы обращаемся к вам за помощью в решении коллективного спора, возникшего из-за требований, выдвинутых Профсоюзом образовательных учреждений Литвы, Профсоюзом работников образования Литвы, Профсоюзом учителей Литвы, Христианским профсоюзом работников образования, Профсоюзом образования и науки «Солидарность», Профсоюзом образования Литвы, и связанной с ними забастовки образовательных учреждений», — пишется в обращении к президенту.

Документ подписали министр образования и науки Аудроне Питренене, председатель Профсоюза образовательных учреждений Литвы Эугениюс Есинас, председатель Профсоюза образования Литвы Аудрюс Юргялявичюс, председатель Профсоюза учителей Литвы Юрате Волоскявичене, председатель Профсоюза образования и науки «Солидарность» Рамуте Минкявичене.

С целью решить коллективный трудовой спор 29 февраля 2016 года в Министерстве образования и науки состоялась встреча с представителями профсоюзов работников образования. Во время встречи стороны договорились, что Министерство образования и науки из выделенных ему ассигнований на увеличение зарплат учителей с 1 сентября 2016 года дополнительно найдет 6 млн евро.

Сегодня, 2 марта, правительство решило искать еще 2 млн евро на увеличение зарплат педагогов.

Напомним, в настоящий момент в Литве проходит забастовка учителей.