Хельсинки, 2 марта, 2016, 14:34 — ИА Регнум. 1 марта в Финляндию через пункты пропуска на границе с Россией не приехало ни одного просителя убежища. Об этом сообщает сегодня, 2 марта, национальный вещатель Yle со ссылкой на данные Пограничной охраны Финляндии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По информации ведомства, 1 марта стало первым днем в этом году, когда на МАПП Рая-Йоосеппи и Салла в финской Лапландии не было подано ни одного заявления о предоставлении убежища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года в Финляндию через пункты пропуска на границе с РФ прибыло более тысячи беженцев. За прошедший год в страну приехало около 32,5 тыс. просителей убежища, из них с российской стороны — 694 человека. Ранее финская сторона прогнозировала, что в этом году число прибывших через восточную границу беженцев увеличится в десять раз — до 7,5 тыс. человек.

29 февраля министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил о том, что поток беженцев на граничащих с Россией пунктах пропуска является частью гибридной войны, которая ведется против его страны.

Ранее заместитель начальника Ведомства пограничной охраны Финляндия Илкка Лайтинен назвал ситуацию на российско-финской границе «совершенно исключительной». По его словам, сегодня через финские пункты пропуска на границе с РФ в ЕС прибывает больше нелегальных мигрантов, чем через какую-либо другую внешнюю сухопутную границу страны — члена Евросоюза.

В конце января в Санкт-Петербурге состоялась встреча премьер-министров России и Финляндии. Юха Сипиля и Дмитрий Медведев обсудили как срочные, так и долгосрочные меры борьбы с нелегальными мигрантами. «В результате поток нелегальных мигрантов должен прекратиться. Легких путей нет, но всегда можно найти выход», — заявил Сипиля по итогам переговоров.

Как отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, массовая миграция выходцев из стран Ближнего Востока несёт угрозу не только для Финляндии, но и для России. «Такого рода миграция представляет опасность не только для Финляндии, но и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о том, что это часть нашей политики или что это организованная история, ну, это просто чушь», — сказал Медведев.

По его словам, нынешняя ситуация является результатом отнюдь не политики России, а «целого ряда обстоятельств», в том числе — «близорукой миграционной политики Евросоюза». Медведев уверен, что заложником этого стала и Финляндия.