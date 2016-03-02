Россия по объему добычи нефти за сутки почти побила постсоветский рекорд
Москва, 2 марта, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В феврале 2016 года среднесуточная добыча нефти в России составила на 2,08% больше, чем за этот же период в прошлом году. Таким образом, средняя добыча нефти достигла показателя 10,885 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Всего за минувший месяц было добыто 43,06 млн тонн черного золота. Однако, несмотря на то, что за февраль удалось побить показатель прошлого года за аналогичный период, в среднем за сутки по стране добыча нефти все же сократилась на 0,23%.
Для сравнения: по июньским, уже завышенным, прогнозам управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в 2016 году планировалось добывать в среднем за сутки до 9,4 млн баррелей нефти, что на 100 тысяч баррелей больше, чем предполагалось в мае. А среднесуточный постсоветский рекорд по добыче нефти составляет 10,910 млн баррелей в день.
Что касается российского экспорта нефти, то за февраль текущего года РФ экспортировала всего 21,1 млн тонн сырья, среднем за сутки — до 5,321 млн баррелей. Этот показатель на 2,21% больше, чем за февраль 2015 года. Однако если сравнить эти данные с январем 2016 года, то экспорт российской нефти сократился на 0,8%.
Напомним, что во вторник, 2 марта, президент России Владимир Путин встретился с главами крупных российских нефтяных компаний. Во время встречи нефтяники поддержали решение по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года. В свою очередь, главы компаний отрасли попросили Владимира Путина сохранить прежнюю налоговую нагрузку на предприятия. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что эту просьбу в администрации президента услышали.
Отметим, что инициативу по заморозке объемов добычи нефти публично поддержали уже 15 стран. Среди них и страны — члены ОПЕК и нефтедобывающие государства, не входящие в картель. В связи с этим можно говорить о явной заинтересованности сторон как на внешнем, так и на внутреннем нефтяном рынке в том, чтобы стабилизировать переизбыток сырья и так повысить цены на черное золото.
В то же время, несмотря на пока еще сложную ситуацию на рынке нефти, эта отрасль в России в 2015 году не снизила темпы развития, а, напротив, показала уверенное развитие. В минувшем году в России было добыто 534 млн тонн нефти, этот показатель называют рекордным, так как он на 1,4% выше уровня 2014 года. Такое заявление российский президент сделал в ходе встречи с главами нефтяных компаний. При этом Путин подчеркнул, что важно сохранить развитие нефтяной отрасли в стране и обеспечить ее поступательное развитие. По словам президента, отрасль показала высокие темпы развития, так как значительную роль в этом сыграло освоение новых месторождение и стимулирование нефтедобычи в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на шельфе.
Говоря о среднесуточной добыче нефти за февраль в России, надо отметить, что страны ОПЕК за этот же период снизили объемы добычи нефти на 280 тыс. баррелей в сутки. Члены Организации стран — экспортеров нефти за минувший месяц добыли 32,37 млн баррелей черного золота. Притом что в ОПЕК входят 12 стран, включая Иран и Саудовскую Аравию. Наибольший спад добычи нефти пришелся в первую очередь на Ирак. Нефтепропровод в Турцию был в результате диверсии поврежден. Теперь, чтобы отремонтировать нефтепропровод, потребуется время как минимум до середины марта. В Нигерии тоже снизились объемы добычи нефти по независящим от страны причинам: в подразделении Shell произошел разлив нефти. То есть на сокращение добываемых объемов повлияли в основном ситуации, не зависящие напрямую от самих стран — производителей нефти.