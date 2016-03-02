Москва, 2 марта, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В феврале 2016 года среднесуточная добыча нефти в России составила на 2,08% больше, чем за этот же период в прошлом году. Таким образом, средняя добыча нефти достигла показателя 10,885 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

pixabay.com Добыча нефти

Всего за минувший месяц было добыто 43,06 млн тонн черного золота. Однако, несмотря на то, что за февраль удалось побить показатель прошлого года за аналогичный период, в среднем за сутки по стране добыча нефти все же сократилась на 0,23%.

Для сравнения: по июньским, уже завышенным, прогнозам управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в 2016 году планировалось добывать в среднем за сутки до 9,4 млн баррелей нефти, что на 100 тысяч баррелей больше, чем предполагалось в мае. А среднесуточный постсоветский рекорд по добыче нефти составляет 10,910 млн баррелей в день.

Что касается российского экспорта нефти, то за февраль текущего года РФ экспортировала всего 21,1 млн тонн сырья, среднем за сутки — до 5,321 млн баррелей. Этот показатель на 2,21% больше, чем за февраль 2015 года. Однако если сравнить эти данные с январем 2016 года, то экспорт российской нефти сократился на 0,8%.

Напомним, что во вторник, 2 марта, президент России Владимир Путин встретился с главами крупных российских нефтяных компаний. Во время встречи нефтяники поддержали решение по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года. В свою очередь, главы компаний отрасли попросили Владимира Путина сохранить прежнюю налоговую нагрузку на предприятия. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что эту просьбу в администрации президента услышали.

Отметим, что инициативу по заморозке объемов добычи нефти публично поддержали уже 15 стран. Среди них и страны — члены ОПЕК и нефтедобывающие государства, не входящие в картель. В связи с этим можно говорить о явной заинтересованности сторон как на внешнем, так и на внутреннем нефтяном рынке в том, чтобы стабилизировать переизбыток сырья и так повысить цены на черное золото.

В то же время, несмотря на пока еще сложную ситуацию на рынке нефти, эта отрасль в России в 2015 году не снизила темпы развития, а, напротив, показала уверенное развитие. В минувшем году в России было добыто 534 млн тонн нефти, этот показатель называют рекордным, так как он на 1,4% выше уровня 2014 года. Такое заявление российский президент сделал в ходе встречи с главами нефтяных компаний. При этом Путин подчеркнул, что важно сохранить развитие нефтяной отрасли в стране и обеспечить ее поступательное развитие. По словам президента, отрасль показала высокие темпы развития, так как значительную роль в этом сыграло освоение новых месторождение и стимулирование нефтедобычи в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на шельфе.

Говоря о среднесуточной добыче нефти за февраль в России, надо отметить, что страны ОПЕК за этот же период снизили объемы добычи нефти на 280 тыс. баррелей в сутки. Члены Организации стран — экспортеров нефти за минувший месяц добыли 32,37 млн баррелей черного золота. Притом что в ОПЕК входят 12 стран, включая Иран и Саудовскую Аравию. Наибольший спад добычи нефти пришелся в первую очередь на Ирак. Нефтепропровод в Турцию был в результате диверсии поврежден. Теперь, чтобы отремонтировать нефтепропровод, потребуется время как минимум до середины марта. В Нигерии тоже снизились объемы добычи нефти по независящим от страны причинам: в подразделении Shell произошел разлив нефти. То есть на сокращение добываемых объемов повлияли в основном ситуации, не зависящие напрямую от самих стран — производителей нефти.