Анкара, 2 марта, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Турция не разрешила войти в свои территориальные воды военным кораблям НАТО, которые были направленны в Эгейское море для мониторинга миграционных потоков между Турцией и Грецией и оказания помощи терпящим бедствие судам с мигрантами, передаёт телерадиокомпания RTBF.

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Официальная Анкара объясняет свою позицию тем, что сперва командующему морской эскадрой НАТО контр-адмиралу Йоргу Кляйну необходимо прибыть в столицу Турции для определения конкретной зоны нахождения флотилии.

Переговоры между Германией и Турцией по этому вопросу продолжаются.

Телерадиокомпания также отмечает, что власти Турции не проявляют особой активности в вопросе размещения на своей территории нелегалов с судов, перехваченных в Эгейском море по пути в Грецию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля текущего года на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе было принято решение поручить кораблям военного блока проследить за незаконными перевозками мигрантов в Средиземном море. Турция выступала инициатором этой меры.