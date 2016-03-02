Москва, 2 марта, 2016, 14:20 — ИА Регнум. МВД по запросу Совфеда проверит деятельность микрофинансовых организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, Совфед направит письмо в адрес главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой проверить все нелегально работающие микрофинансовые организации.

emiz.org.ua Реклама на асфальте

В регионах часто наблюдается ситуация, когда буквально на асфальте пишут номера телефонов таких «кредитных компаний», готовых без особой проверки выдать заём, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Нужно пресекать их деятельность как противоречащую закону», — заявила она. По словам Матвиенко, вопрос о необходимости проверок обсуждался и согласие МВД получено.