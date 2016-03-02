Киев: Московский проспект переименуют в проспект Степана Бандеры
Киев, 2 марта, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала предложение Института национальной памяти переименовать проспект Московский в проспект Степана Бандеры.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Переименования
Об этом сообщает директор Института Владимир Вятрович, передает корреспондент ИА REGNUM.
Когда этот вопрос будет рассматриваться Киевсоветом — пока не уточняется.
Среди других предложений — переименовать проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.