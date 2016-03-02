Киев, 2 марта, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Комиссия по вопросам наименований при мэре Киева поддержала предложение Института национальной памяти переименовать проспект Московский в проспект Степана Бандеры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Переименования

Об этом сообщает директор Института Владимир Вятрович, передает корреспондент ИА REGNUM.

Когда этот вопрос будет рассматриваться Киевсоветом — пока не уточняется.

Среди других предложений — переименовать проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.