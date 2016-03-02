Москва, 2 марта, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Строители, занятые на реконструкции стадиона «Лужники» в Москве, заявили о начале забастовки из-за невыплаты зарплаты и отсутствия трудовых договоров. Работы на объекте практически остановлены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция стадиона «Лужники»

Удивительно, но рабочие и прорабы, нанятые ООО «ИНВЭНТ-Технострой» для реконструкции главного стадиона страны, где планируется проведения игр чемпионата мира по футболу-2018, уже два месяца не получают зарплату. Кроме того, строители заявляют, что находятся на объекте практически нелегально — за полтора года они так и не получили на руки трудовые договоры, отсутствуют и трудовые книжки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители на площадке стадиона «Лужники»

«У нас второй месяц не дают зарплату. Каждый день идут только обещания. Многие работают уже полтора года и больше, но нет никаких документальных подтверждений, что мы работаем. Вот сегодня опять с руководством была встреча. Нам говорят: «Вот у нас руководство меняется». Каждый раз они так говорят, что все будет нормально, все будет хорошо, но ничего не меняется», — заявили корреспонденту ИА REGNUM бастующие рабочие.

Задержки зарплат рабочим в «Лужниках» были и раньше, но с ними все-таки рассчитывались в конце месяца — 25-го, 26-го числа. Теперь же денег нет вовсе. Кроме того, накануне задержки у строителей без предварительного уведомления сократили нормы почасовой выплаты.

«Мы объявили забастовку. Сейчас только рабочие, ну, и часть прорабов. Но прорабы сказали, что если вам не дадут зарплату, то и мы подключимся. Работ практически нет. Вышли только те, кто только месяц работает, но их меньшинство. Остальные, кто уже давно работает, — все здесь», — отметили строители, которые 2 марта отказались выходить на объект и в данный момент находятся в строительном городке напротив стадиона.

Большинство строителей — москвичи, но есть работники из других регионов России, и всем необходимо кормить семьи, иногда большие. Работают вахтовым методом: по одиннадцать часов 15 дней в месяц. Выплаты почасовые: от 330 до 208 рублей в час, согласно квалификации. На данный момент задолженность по зарплате составляет от 40 тысяч рублей на строителя. В среднем каждому из них должны уже порядка 60−70 тысяч рублей. Бастующие требуют погасить задолженность, а также выдать им на руки документы, подтверждающие, что они заняты на объекте и работают в ООО «ИНВЭНТ-Технострой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель стадиона «Лужники»

"У нас на руках нет никаких юридических документов, то что мы здесь числимся. То есть никакой страховки, чтобы мы в случае чего, в случае «кидалова», если уж говорить по-русски, могли бы предъявить что-то организации, обратиться в суд. К ним обращались: «Когда наши договора будут?» Нам отвечают: «А зачем они вам?» Вот и все, вот такое наплевательское отношение. Начальство приходит и уходит, и каждая новая «метла» другую ругает, вроде «они волки позорные, а мы — белые лебеди». Вот как это выглядит. Но в итоге все приходит на круги своя», — возмущены строители.

«Устраивались вроде в «ИНВЭНТ-Технострой», потом пришел какой-то консалтинг, потом логистик и еще что-то. Теперь обратно «ИНВЭНТ-Технострой». Сегодня люди задали вопрос: «Мы вообще где работаем?» — добавили они.

Помимо отсутствия документов, задержек заработной платы и молча урезанных ранее выплат, строители жалуются на «интересную бухгалтерию». Так, даже установленный почасовой норматив не гарантирует идентичных выплат по итогам месяца.

«Например, у нас 176 часов наработки. При этом получается, что кто-то получает по 45 тысяч, а кто-то по 40 тысяч рублей. Спрашиваем: «Почему так?» Отвечают: «Не знаем, обращайтесь к начальнику участка, к прорабам». Начальник участка говорит: «А я откуда знаю, вот иди туда, где начисляют, а я только табель сдаю». И никто ничего не знает, ни к чему не придерешься. А как приходишь, начинаешь спрашивать, начинают говорить вплоть до увольнения», — жалуются рабочие.

Также сложно получить расчет при увольнении. Впрочем, один прецедент «борьбы с системой» в компании уже был, но и он окончился неоднозначно. При этом для соблюдения собственных прав сотрудникам пришлось обращаться в аппарат президента России.

«Тут один человек работал, электрик. Когда он увольнялся, то ему расчета не давали. Сказали: «Будет зарплата, заберешь». Типа, все, можешь валить, пиши заявление, деньги мы тебе сейчас не дадим. Вот так. Он пошел, дошел до Генпрокуратуры, до аппарата президента. Тогда ему сразу быстро все зачислили, но все равно отдали обратно чистую трудовую. Спрашивает: «Почему так?» Отвечают: «А зачем вам она? Что я там напишу?» — поделились забастовщики.

В начале истории с задержками у строителей попросили реквизиты банковских карт для перечисления зарплаты. Но все переданные бумаги в реквизиты им вернули обратно — подчеркнутые и с заявлениями об ошибках заполнения. По словам строителей, таким образом в компании пытаются тянуть время. «Теперь неизвестно, когда будут давать. Люди сказали, что не будут выходит до тех пор, пока не дадут зарплату. Сейчас все здесь, в строительном городке прямо напротив «Лужников». Вот такая у нас болячка…» — резюмировали они.

Напомним, ранее руководство города заявляло, что реконструкция стадиона «Лужники» будет закончена на полгода ранее намеченного срока — уже в декабре 2016 года. Как отмечал глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, работы ведутся с опережением. Так, к январю 2016 года основным видом работ на объекте было сооружение монолитного железобетонного каркаса, который планировали возвести к концу месяца.

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось получить оперативные комментарии представителей ООО «ИНВЭНТ-Технострой». Как заявили в компании, генеральный и технический директора в данный момент находятся на стадионе и пока не могут предоставить ответ.