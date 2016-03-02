Калининград, 2 марта, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Калининграде разгорелся крупный скандал в системе территориального управления МВД. Следственный комитет изобличил старшего лейтенанта полиции Александра Портнова, который обвиняется в хищении уникальных янтарных самородков, вверенных ему на ответственное хранение.

39.mvd.ru Калининградский полицейский Александр Портнов на вручении премии «за интеллектуальный творческий труд»

Предыстория громкого дела такова: в 2013 года полиция изъяла 227 мешков янтаря, принадлежащих фирме «Амбер плюс», руководителем которой является небезызвестный предприниматель Виктор Богдан, прозванный в СМИ «янтарным королём» (сейчас Богдан скрылся от российского правосудия в Польше, власти которой отказали Генпрокуратуре РФ в экстрадиции).

Пять мешков особо ценного янтаря хранились в служебном кабинете оперативника по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Портнова. Однако вместо хранения поделочного камня на сумму в несколько миллионов рублей полицейский, как полагает следствие, решился на преступный умысел.

По версии СКР, оперативник похитил 21 янтарный самородок, каждый из которых весил более 1 килограмма. Кроме того, были похищены редчайшие камни с инклюзами (с включениями в янтаре насекомых), суммарный объём которых составил 16 килограммов.

Предварительная стоимость похищенного превысила 1 млн рублей, однако эксперты уверены, что это минимальная, «оптовая» цена, поскольку каждый камень необходимо рассматривать индивидуально.

В настоящее время суд заключил Портнова под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере, вверенного виновному, совершённом с использованием своего служебного положения»). Максимальная санкция за данное преступление — десять лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В региональной прессе прошла информация, что обвиняемый по «янтарному делу» — родственник высокопоставленного сотрудника регионального управления МВД. Отчасти это так, но эта «высокопоставленность» относительная: старший лейтенант полиции Александр Портнов — брат начальника пресс-службы УМВД майора внутренней службы Светланы Поставничей.

В пресс-службе регионального УМВД уже сообщили о том, что в отношении Портнова была проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе с освобождением от занимаемых должностей.

Выпускник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Портнов — творческая личность. В 2013 году на международном фестивале художественных фильмов «Балтийские дебюты» он получил гран-при за авторскую ленту «Мирный атом», посвящённую катастрофе на Чернобыльской АЭС. Тогда полицейское руководство поздравило коллегу «за интеллектуальный творческий труд».