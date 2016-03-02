Токио, 2 марта, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Новая модификация Nissan Qashqai будет оснащена автопилотом уже в 2017 году, пишут «Колёса».

clubnissanterrano.ru Nissan Qashqai

На открывшемся 1 марта Женевском автосалоне представители Nissan рассказали о том, что новый Qashqai с автопилотом появится в Европе в 2017 году. Его серийное производство будет запущено в Британии, на заводе компании в Сандерленде. Автопилот позволит автомобилю двигаться в режиме автоматического управления с заданными параметрами даже по оживлённой дороге. Система автопилота получила название Piloted Drive.

Кроме того, Nissan провела в Женеве премьерный показ концепта электромобиля IDS (Intelligent Driving System). Он также будет оснащаться системой автономного управления. Представители компании заявили, что демонстрацию первых автомобилей-беспилотников на дорогах Европы они планируют уже в этом году.