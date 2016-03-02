Санкт-Петербург, 2 марта, 2016, 13:38 — ИА Регнум. «Нужно доказывать российским грузовладельцам надежность и эффективность транзита через Латвию»

hibiny.com Проводка кораблей по Севморпути

С начала 2016 года грузопоток на Латвийской железной дороге (ЛЖД) упал на 20%. Как заявил новый председатель правления ЛЖД Эдвин Берзиньш, в наибольшей степени это связано с сокращением грузов из России, сообщает издание The Baltic Course. По словам Берзиньша, сложившаяся ситуация обусловлена падением курса рубля, уменьшением цен на каменный уголь и нефть, а также переориентацией грузопотока с прибалтийских терминалов на российские порты.

На прошлой неделе глава ЛЖД отправился с визитом в Москву, чтобы обсудить с российскими партнерами возможности привлечения новых грузов в Латвию. Как рассказал латвийским СМИ Берзиньш, целью поездки было выяснить ситуацию на российском рынке. Он подчеркнул, что российские грузы не принадлежат ни РЖД, ни ЛЖД. По его словам, нужно сотрудничать с владельцами грузов, доказывая надежность и эффективность латвийского транзита, хоть он и не самый дешевый.

Берзиньш также сообщил, что Россия завершила объявленные ранее ремонтные работы железнодорожных путей в направлении Латвии. Напомним, в августе 2015 года в латвийских СМИ появилась информация о том, что Россия может остановить транзитную отправку грузов, в частности угля, через прибалтийскую страну в связи с решением РЖД начать ремонтные работы на латвийском направлении. Решение российской стороны о возможной приостановке транзита в Латвии связывали с арестом и увольнением с должности председателя правления LDz Угиса Магониса, который выступал за развитие экономических связей с РФ. Кроме того, Магонис был активным противником проекта Rail Baltica, нацеленного на интеграцию Латвии в общеевропейскую железнодорожную сеть. В СМИ сообщалось, что в течение двух последующих месяцев пропускная способность в латвийском направлении будет очень низкой, и страна потеряет часть грузопотока.

Однако в РЖД эту информацию опровергли, заявив, что компания осуществляет перевозки грузов в сообщении с Латвией в плановом режиме. «Ведутся традиционные для летнего периода плановые работы по ремонту инфраструктуры на Октябрьской железной дороге, однако они не могут быть критичными для транзитных перевозок грузов, в том числе угля, в страны Прибалтики», — заявили тогда в компании.

Напомним, что в Латвии по железной дороге в 2015 году было перевезено на 2% грузов меньше, чем в 2014 году, — 56 млн тонн. Стоит отметить, что решение России перенаправить часть своего транзитного грузопотока с портов стран Прибалтики на отечественные терминалы повлияло и на загрузку Эстонской железной дороги, показатели которой достигли в прошлом году исторического минимума. Объемы перевозок по ЭЖД составили 28 млн тонн грузов, что на 23% меньше, чем в 2014 году.

Севморпуть: ставка на Китай

Россия намерена продемонстрировать Китаю все преимущества Северного морского пути. Как заявил на минувшей неделе вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, в рамках двусторонней комиссии по подготовке встреч глав правительств РФ и КНР российская сторона планирует провести одну из рабочих встреч в Арктическом регионе, чтобы «китайские коллеги могли убедиться в безопасности и надежности транспортного пути для своих грузов».

Рогозин подчеркнул, что важнейшую роль в обеспечении грузового потока СМП будет играть Китай. «Как известно, Китай — основной поставщик контейнеров на Европу, на Запад», — напомнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай уже подтвердил свою заинтересованность в использовании Северного морского пути для доставки своих товаров в Европу. Так, китайская государственная судоходная компания Cosco в данный момент изучает возможности для осуществления регулярных коммерческих рейсов между Европой и Азией по СМП. В Cosco также работают над оценкой рентабельности таких грузоперевозок. Напомним, что принадлежащий китайской компании контейнеровоз Yong Sheng дедвейтом 19 тыс. тонн уже совершил два пробных рейс по Севморпути в 2013 и 2015 годах

Отметим, российская сторона неоднократно заявляла о том, что будущее транзитных перевозок по СМП связывает именно с Китаем. Дмитрий Рогозин на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в декабре прошлого года сообщил о том, что Россия предложила китайским компаниям участвовать в проектах развития железных дорог для подвоза грузов к портам СМП. Говоря о возможном участии китайских партнеров в проекте «Белкомур» (запуск железнодорожного сообщения по маршруту Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермь) общей протяженностью около 1 тыс. 155 км — прим. ИА REGNUM), Рогозин подчеркнул, что здесь может произойти «совмещение их (Китая — прим. ИА REGNUM) интересов по развитию экономического «Шелкового пути». «Теперь можно говорить, что это будет не просто экономический «Шелковый путь», а прохладный, холодный «Шелковый путь». Думаю, он скоро наполнится реальным содержанием», — заявил вице-премьер.

Ранее Минвостокразвития РФ сообщило о том, что к июню 2016 года будет разработана финансово-экономическая модель развития Севморпути в качестве конкурентного транспортного коридора глобального значения, в том числе для контейнерных перевозок.

Клайпедский порт продолжает бить рекорды

Грузооборот Клайпедского порта в январе 2016 года составил 3,3 млн тонн грузов, что на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе литовского порта, это лучший результат в истории Клайпеды за январь. Позитивную динамику обеспечил рост наливных грузов (в основном из Белоруссии) — на 33,5% до 1,1 млн тонн.

По процентному приросту грузооборота и по приросту грузооборота в тоннах (328,2 тыс. тонн), Клайпедский порт занимает первое место среди портов восточного побережья Балтики. В январе 2016 году объемы грузооборота увеличились в Клайпеде, портах Усть-Луга (Россия), Бутинге (Литва) и Лиепая (Латвия). В остальных портах перевалка грузов сократилась.

Наиболее сильное падение грузооборота по итогам первого месяца 2016 года показывает латвийский Вентспилс — минус 29,3% к прошлогодним показателям. Всего терминалами порта было обработано 1,8 млн тонн грузов. Объемы нефтепродуктов упали на 23,4% до 1,3 млн тонн. Порт Рига перевалил в январе 3,3 млн тонн грузов, что на 6,8% меньше по сравнению с 2014 годом. Перевалка самого популярного груза порта — угля — сократилась на 9,8% до 1,2 млн тонн. Объемы нефтепродуктов упали на 5,6% и составили 868,4 тыс. тонн.

Эстонский порт Таллин обработал за отчетный период 2,2 млн тонн грузов (-7,4%). Показатели в сегменте нефтепродуктов снизились на 14,1% до 1,5 млн тонн.

СПГ-терминал принес Klaipedos nafta 70 млн евро доходов

Чистая прибыль литовской компании по перевалке и хранению нефтепродуктов Klaipedos nafta в 2015 году составила 22 млн евро, что в 2,4 раза больше показателей 2014 года. Доходы от продаж составили 109 млн евро, из них 70 млн евро обеспечили доходы терминала сжиженного природного газа, говорится в отчете компании.

На значительный рост показателей повлияла деятельность СПГ-терминала, а также чрезвычайно прибыльная в прошлом году перевалка нефтепродуктов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Klaipedos nafta.

В прошлом году грузооборот нефтяного терминала Klaipedos nafta составил 6,3 млн тонн, что на 13% больше показателей 2014 года.

Напомним, что терминал природного сжиженного газа в портовой Клайпеде, оператором которого является Klaipedos nafta, начал свою официальную коммерческую деятельность1 января 2015 года. Поставщик терминала — норвежская компания Statoil.

Отметим, что стоимость судна-хранилища СПГ-терминала обходится Литве примерно по 150 тыс. евро ежедневно. Собственник судна, норвежская компания «Hoegh LNG Ltd.», построила его в Южной Корее за чуть менее 247 млн евро, при этом Литва компании за 10 лет аренды должна в целом выплатить 521,3 млн евро и только потом получит право выкупить. Сумма последующей покупки терминала не оглашается, однако с учётом арендной платы утверждается, что Литва за эти деньги могла бы построить три аналогичных терминала. Еще 101 млн евро стоило создание инфраструктуры в порту Клайпеды. Доходы компании за счёт терминала в том числе обусловлены продажей пробных поставок газа в Эстонию. Однако основную прибыль приносят продажи хозяйственным субъектам Литвы, которых законом обязали покупать газ с терминала. Так, поставщик теплоэнергии столицы Литвы Vilniaus energija в ноябре 2015 года объявила о значительном повышении для жителей цены на отопление и горячую воду. Только в декабре 2015 года цена на эти услуги, по сравнению с ноябрем 2015 года, повысилась на 26,3%. В октябре Vilniaus energija у терминала купила около 87,3% всего используемого предприятием газа. Также стоит отметить, что цена норвежского газа от Statoil для Литвы не разглашается. Известно, что еще в 2015 году он был значительно дороже газа «Газпрома», однако в 2016 году Литва и Statoil обновили договор, норвежская компания пошла на скидку для Литвы в обмен на гарантию закупок газа до 2024 года. В итоге декларируется, что цена на норвежский газ сравнялась с российским. По прогнозам литовской компании Litgas, средняя цена на импорт СПГ в 2016 году может составлять 16−21 евро за мегаватт-час, в прошлом году она достигала 29,04 евро за мегаватт-час. Стоимость цены газа от «Газпрома», по утверждению литовских властей, в конечном итоге составляет 19−20 евро за мегаватт-час.

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