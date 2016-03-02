Киев, 2 марта, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Депутаты Мариупольского горсовета нарушили законодательство Украины, отменив налог на землю для предприятий, входящих в группу СКМ, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову. На этом фоне действия региональных властей по урезанию дотаций Мариуполю выглядят закономерными, заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM украинский экономист Юрий Макогон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Частная промышленность

«Законы, в данном случае Налоговый кодекс, нарушать нельзя. Есть поговорка: «Закон суров, но он закон». Можно долго говорить о том, насколько закон учитывает интересы развития региона, с учетом того, что регион теряет в результате размещения на своей территории предприятий, которые отравляют своими выбросами окружающую среду — воду, землю, воздух. Естественно, любое предприятие, которое находится на территории, должно возмещать издержки региону. На Украине всегда была проблема разного уровня подчиненности предприятий. И Мариуполь очень от этого страдал, являясь самым крупным по промышленности городом в регионе, больше чем Донецк. Напомню, именно в Мариуполе функционирует два крупнейших на Украине металлургических комбината (ММК им. Ильича и Азовсталь), которые больше чем ДМЗ (г. Донецк), ЕМЗ (г. Енакиево), метзаводы Краматорска и Константиновки, вместе взятые. Также в Мариуполе огромный машзавод — «Азовмаш» и Мариупольский морпорт. А что от этого получает Мариуполь?» — задался вопросом Макогон.

Эксперт поддержал инициативу председателя ДОВГА Павла Жебривского ограничить выделение средств Мариуполю из трастового фонда «Восстановление Донетчины».

«Жебривский правильно высказывается: если в бюджет не дочисляете налоги, значит, извините, из бюджета недополучите. А уж насколько это верно? Для государства, где правит революционная целесообразность, наверное, трудно понять, что экономически целесообразно и верно. Сегодня в нашей стране любой вопрос мы не можем рассматривать с точки зрения экономического закона. Мы его рассматриваем с поправкой на ситуацию, на политическую оценку и так далее. Горсовет не имеет права законодательно делать такие вещи. Есть местный подоходный налог, есть еще экологический налог — вот ими пусть и занимаются. А земля-то у нас принадлежит не отдельному горсовету, в Конституции написано — народу, то есть государству. Государство может легко вернуть потерю средств, не выплатив городу субсидии», — сказал Макогон.

Он отметил, что поскольку в Мариуполе предприятия группы СКМ располагаются на десятках гектарах земли, то сумма налоговых льгот, которая была предоставлена Мариупольским горсоветом, «очень приличная».

«За холдингом числятся не только территории заводов, но и многие вспомогательные пункты — общежития, админздания, заводоуправления, учебный комбинат», — уточнил специалист.

По его словам, спад цен на металлы и потеря стоимости активов владельца группы СКМ Рината Ахметова не должны волновать ни государство, ни горсовет Мариуполя, который лишился огромных доходов из-за предоставления налоговых льгот.

«Ахметов потерял позиции в мировом рейтинге миллиардеров американского Forbes по причине того, что СКМ не действует в нормальных условиях. СКМ разорван на части оккупированной и не оккупированной территориями Донбасса. В регионе нарушено железнодорожное сообщение. Предприятия, которые входят в состав СКМ, вообще не могут обходиться без железной дороги. Не зря железную дорогу называли кровеносными сосудами промышленности. Но кого это должно интересовать в городе или в бюджете государства? А как сейчас себя чувствуют страны, где весь бюджет был построен на нефти и газе? И как они себя сейчас чувствуют: и Иран, и Ирак, и Саудовская Аравия, и Россия, и другие страны при ценах на нефть в 20 раз ниже, чем это было пару лет назад?» — задался вопросом экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривский заявил, что областная власть уменьшит выделение средств на инфраструктурные проекты тем населенным пунктам Донетчины, власти которых будут предоставлять налоговые льготы бизнесу. В феврале 2016 года депутаты Мариупольского горсовета освободили предприятия группы «Метинвест» и ДТЭК (входит в состав кипрской управляющей компании СКМ, которая принадлежит Ринату Ахметову) от уплаты налога на землю.

Состояние владельца СКМ Рината Ахметов, согласно данным американского издания Forbes, за последний год уменьшилось с $6,7 млрд до $2,3 млрд, в результате чего в мировом рейтинге он опустился с 201-го места на 771-е. Однако все равно именно Ахметов, по данным издания, продолжает оставаться самым богатым бизнесменом Украины.

Мариуполь является крупнейшим городом и фактически столицей «украинской» части Донетчины. 29 ноября 2015 года в Мариуполе прошли местные выборы, по итогам голосования победу на выборах мэра города одержал экс-директор по персоналу на ММК им. Ильича, бывший менеджер СКМ Вадим Бойченко, а из 54 мест в горсовете Мариуполя 45 заняли представители «Оппозиционного блока», который поддерживается Ахметовым.