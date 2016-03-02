Якутск, 2 марта, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Суд настроен на быстрый и разгромный процесс по иску, поданному главой Якутии Егором Борисовым в отношении правозащитника Николая Седалищева. Такое мнение 2 марта высказал адвокат ответчика Федор Винокуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сторона защиты на данном этапе приходит к выводу, что суд настроен на быстрый и разгромный процесс, с вынесением так называемого контекстного решения, — цитирует адвоката «Якутия. Инфо». — Например, суд может указать, что Седалищев не смог доказать, что Борисов скрытно содействовал, незаконно отчуждал, теневым образом действовал. При этом в отношении Борисова не вынесено обвинительного приговора, не приняты административные или дисциплинарные меры. Всего этого суду не предоставлено. Стало быть, иск подлежит удовлетворению частично и подлежит взысканию моральный вред в сумме 75 копеек».

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Напомним, Егор Борисов в иске требует взыскать с Николая Седалищева 1 рубль морального ущерба за распространение ложных сведений. В опубликованной в одном из якутских СМИ статье правозащитник обвинил главу Якутии в том, что он, «работая Председателем Совета директоров ОАО «Горизонт РТ», незаконно отчуждал государственные акции на сумму 235 000 000 рублей в пользу ООО «Гамбит Секретьюз БК», зарегистрированного на Виргинских островах Британии», и «даже назначал иностранцам премию в сумме 3 500 000 рублей за организацию хищения государственного векселя». В опубликованном материале также сообщалось, что Егор Борисов «организовал скрытную продажу 76,2% государственных акций ОАО «Якутгазпром» в пользу ООО «Славия», учредитель которого зарегистрирован на Виргинских островах Британии».

По итогам предварительного заседания по иску, состоявшегося 29 февраля, Федор Винокуров отметил: «Суд в определении о принятии дела указал Седалищеву о необходимости предоставить все доказательства к подготовительному заседанию суда. При этом судья прямо указала, что при непредоставлении доказательств со стороны Седалищева суд рассмотрит дело на основании имеющихся доказательств. В переводе на русский получается, Седалищев должен раскрыть все карты, надо полагать, чтобы ознакомить с ними сторону Борисова. Таким образом, суд лишает ответчика процессуального маневра, не дает ему шанса придержать какое-либо важное доказательство до поры до времени».

Адвокат ответчика также обратил внимание на то, что дело судом принято 17 февраля, назначено к подготовке уже 29 февраля, по существу суд предложил его рассмотреть 3 марта, но не получилось, и заседание назначено 19 марта. «Однако законодательство России требует рассмотреть дело до истечения двух месяцев со дня поступления иска в суд и позволяет дополнять материалы дела доказательствами вплоть до удаления судьи в совещательную комнату», — подчеркнул Федор Винокуров.

По его мнению, суд применяет так называемую мягкую силу, пытаясь рассмотреть дело при законном сроке в два месяца за 21 день без учета его объёма и сложности. «Здесь прошу суд не обижаться, поскольку законность или незаконность собрания акционеров, легитимность их решения, соблюдение процедуры проведения собраний — не только процесс скучный и объемный, но и именно в этом скрыта правота или неправота Седалищева. То есть, сокращая время рассмотрения, суд может жертвовать его качеством и прийти к легкому решению», — уверен адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, также присутствовавший на заседании по иску главы Якутии член антикоррупционного комитета «Батас» Спиридон Татаринов сделал вывод, что у суда не было планов быстро засудить автора публикации по чисто формальным основаниям. По его словам, на заседании Николай Седалищев представил суду документы, подтверждающие опубликованные сведения. Адвокат главы Якутии Максим Дымнов попросил судью их сразу отвергнуть на том основании, что это копии, но судья Александра Кочкина отказала ему в этом ходатайстве и приобщила все представленные ответчиком документы к материалам дела.

«Максим Дымнов, нанятый обиженным главой республики, поначалу вёл себя самоуверенно и высокомерно, используя бойкие интонации и развязные жесты. Однако в ходе судебных дебатов он вдруг начал сбиваться, спотыкаться и принялся вытирать выступивший на лбу пот», — отмечал Спиридон Татаринов.

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