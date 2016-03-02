Ставрополь, 2 марта, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае расстрел гирлянды изоляторов линий электропередачи оставил без света два села, в которых проживает более 2,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2 марта.

academic.ru Линия электропередачи

Инцидент произошел в километре от села Красногвардейское. Здесь ремонтная бригада обнаружила разрушенные изоляторы, расцепленную гирлянду, упавший на траверсу провод и несколько десятков гильз от ружья на земле.

Без света остались почти полторы тысячи жителей села Покровское Красногвардейского района, в том числе социально значимые объекты — сельская больница, детский сад, школа, котельная.

Кроме того, обесточенными оказались и дома более одной тысячи жителей поселка Медвеженский, включая больницу, два детских сада, школу и котельную.

Спустя полчаса энергетики вручную произвели перезапитку потребителей поселка Медвеженский по резервной схеме.

На место происшествия были вызваны полицейские. Энергетики отмечают, что охотникам повезло выжить при такой аварии. Если бы провод под напряжением упал на землю, люди могли бы погибнуть.

Отметим, что на Ставрополье и ранее происходили отключения электроэнергии по вине вандалов, похищавших электропровода, однако подобный случай происходит впервые.