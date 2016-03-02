Кишинёв, 2 марта, 2016, 12:32 — ИА Регнум. «Украина как посредник в переговорном процессе будет активно участвовать в разрешении приднестровской проблемы, которое мы видим только через реализацию политического диалога», — заявил, как сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, посол Украины в Кишиневе Иван Гнатишин на встрече с молдавским премьером Павлом Филипом.

wikimedia.org Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

Украинский дипломат подтвердил «твердую позицию Украины в том, что касается поддержки суверенитета и территориальной целостности Молдавии», и выразил открытость своей страны к «конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству». Собеседники также обсудили возможность реализации ряда инвестиционных проектов с участием Румынии, а также в рамках еврорегионов.

В тот же день Гнатишин провел встречу с членами Академии наук Молдавии, в рамках которой также комментировал тему Приднестровья. По его словам, неправильно проводить параллели между вооруженными конфликтами в Донбассе и на Днестре.

В Донбассе, по его словам, продолжается «необъявленная война», в то время как в Приднестровье «есть очевидное движение процессов». «Через Приднестровье сейчас идут грузы и перемещаются граждане. Приднестровье в рамках Соглашения об ассоциации РМ — ЕС получило право на преференции по поставкам своих товаров в ближайшие два года», — приводит слова дипломата Infotag.

Киев, по его словам, намерен активизировать свои усилия в разрешении молдавско-приднестровского конфликта на основе принципов «территориальной целостности и суверенитета Молдавии при определении для Приднестровья особого политического статуса».

Распространяемые самой Украиной слухи о возможной «высадке в Ильичевске российских десантников из Крыма» и их «объединении» с Объединенной группой российских войск в Приднестровье Гнатишин назвал «элементами информационной войны». «Как и реальная война, она продолжается. Меня настораживает настойчивость появления таких слухов. Могу привести и другие примеры, связанные с Приднестровьем. Идут сюжеты об учениях российских войск в Приднестровье, о какой-то их готовности к войне. Это все элементы информационной войны», — сказал он.

«Нас, как страну, выходящую на Приднестровский регион, волнует, к примеру, судьба складов вооружений в селе Колбасна, их безопасность. Еще президент РФ Борис Ельцин обещал его вывезти. Эта территория может вполне стать второй Хиросимой. И на недавней встрече с Евгением Шевчуком я напомнил ему об этом», — подвел итог посол Украины.

Справка ИА REGNUM:

На территории ПМР после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.