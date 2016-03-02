Москва, 2 марта, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Россельхознадзор выразил озабоченность в связи со значительным увеличением поставок растительной продукции, а именно свежих томатов из Армении, Египта, а так же Азербайджана, говорится в сообщении ведомства

danrinok.ru

Уточняется, что с января по февраль 2016 года, по данным информационной системы «Аргус-фито», объемы поставляемой из Республики Армения, Арабской Республики Египет и Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию свежих томатов возросли до 1 тыс. тонн из Армении, 2 тыс. тонн из Египта и 3,5 тыс. тонн из Азербайджана. При этом за такой же период 2015 года указанная продукция или не поставлялась (Армения), или поставлялась в незначительных количествах (Арабская Республика Египет, Азербайджанская Республика).

«В связи со сложившейся ситуацией, Россельхознадзор намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с уполномоченными лицами Национальных организаций по карантину и защите растений указанных стран», — говорится в сообщении.

В связи с обострением российско-турецких отношений, Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на ввоз из Турции ряда фруктов и овощей, включая томаты. Турция была лидером по поставкам в Россию томатов, на них приходится больше половины импортных помидоров: по итогам девяти месяцев 2015 года она ввезла в Россию 292,8 тыс. тонн на сумму $281,2 млн.

По состоянию на 23 февраля, из Армении в общей сложности было экспортировано 10 248 тонн свежих фруктов и овощей против 5093 тонн за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства сельского хозяйства Армении, было экспортировано 3299 тонн фруктов и винограда против 2219 тонн за тот же период в прошлом году, 6949 тонн картофеля и овощей вместо 2874 тонн за аналогичный период прошлого года.