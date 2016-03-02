Киев, 2 марта, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Украинская гривна по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 25 февраля с начала нынешнего года девальвировала к доллару США на 13,4% — до 27,2 грн/долл.

ИА REGNUM Доллары

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за февраль, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Девальвационное давление на валютный рынок в начале текущего года определяли сочетание фундаментальных факторов, включающих неблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру для украинского экспорта, ограничения в торговле с Россией и транзиту по ее территории, а также ситуативных факторов, таких как большое количество праздников в январе, несоответствие рабочих и праздничных дней в Украине и США, развертывание политического кризиса на Украине и традиционно высокие бюджетные расходы в конце года», — говорится в отчете Национального банка Украины.

Также регулятор отмечает, что для снижения чрезмерной волатильности на валютном рынке с начала года проводились аукционы как по покупке, так и по продаже валюты.

«В феврале регулятор преимущественно продавал валюту, и сальдо операций по состоянию на 25 февраля составило 113,8 млн долл. США», — подчеркивают в НБУ.

Максимальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 26 февраля и составил 30.01 грн. Сегодня, 2 марта, официальный курс установлен НБУ на уровне 27,08 грн.

ИА REGNUM напоминает, что государственный бюджет Украины на 2016 год рассчитан принят на основе курса доллара 24,1 — 24,4 грн.

Отметим, что руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева стала антилидером народного доверия — ее работу и действия среди всех руководителей страны украинцы оценивают негативнее всего, согласно результатам социологического опроса, проведенного институтом Горшенина.

Как показал опрос, действия главы НБУ одобряют лишь 2,8% опрошенных украинцев. При этом 83,5% респондентов прямо заявили о своем недовольстве работой Гонтаревой. Это самый худший результат среди украинских политиков и чиновников, включенных в опрос.