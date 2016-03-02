Ярославль, 2 марта, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В центре Ярославля установили 4 новых туристических указателя. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Комитете по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля, места для указателей подобраны с учетом мнения ярославских туроператоров. На сегодняшний день знаки уже стоят на Первомайском бульваре, у Речного вокзала, около музея истории города и на площади Челюскинцев.

«Установлены 4 указателя на столбиках и 7 малых архитектурных форм с навигационными картами. Туроператоры предложили сделать 30−35 таких объектов, окончательное число зависит от бюджетного финансирования», — рассказала начальник отдела Комитета по рекламе наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Жанна Петухова.

Во сколько обошлось установление указателей, уточнить в Комитете по рекламе мэрии Ярославля не смогли, объяснив это тем, что проект еще не закрыт.

Работы по установке указателей, Комитет по рекламе мэрии проводит на средства городского и регионального бюджетов.