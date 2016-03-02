Вашингтон, 2 марта, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Пентагон намерен предложить хакерам попробовать взломать несколько своих сайтов для тестирования систем кибербезопасности, сообщает Reuters.

jazan4u.com Пентагон

Глава военного ведомства США Эштон Картер заявил, что эта идея усилит цифровую защиту Пентагона и повысит национальную безопасность.

По словам чиновников Пентагона, в проекте готовы участвовать тысячи специалистов. Подробности программы еще не разработаны до конца. Возможно, наиболее успешные «взломщики» получат денежные награды.

Тем не менее, некоторые детали уже известны. «Взломщики» должны иметь гражданство США, зарегистрироваться и пройти проверку биографии. Секретные ресурсы Пентагона в проект входить не будут.

Подобные программы широко распространены в практике частных компаний. Их целью является обнаружение и ликвидация брешей в защите еще до того, как ими воспользуются злоумышленники.