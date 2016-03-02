Нейпьидо, 2 марта, 2016, 11:50 — ИА Регнум.

В Мьянме завершился этап прокладки подводной кабельной системы «ААЕ-1», которая соединит Азию, Ближний Восток и Европу. Инициатором создания подводной кабельной сети выступила китайская телекоммуникационная компания China Unicom.

cableabc.com Прокладка кабеля

Длина трансконтинентальной кабельной сети превышает 25 тыс. км, проект объединил 19 стран, в том числе Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Индию, Пакистан, Оман, ОАЭ, Катар, Йемен, Саудовскую Аравию, Египет, Грецию, Италию и Францию, пишет «Жэньминь жибао».

Окончание работ по прокладке «ААЕ-1» намечено на 2016 г. «ААЕ-1» станет первой в мире высокоскоростной кабельной сетью, соединившей страны Азии, Ближнего Востока и Европы. В планах China Unicom создание в Гонконге крупнейшего телекоммуникационного узла.