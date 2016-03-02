Москва, 2 марта, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Сотрудник Следственного комитета РФ на заседании Пресненского суда Москвы 2 марта заявил, что гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова расправилась с ребенком после подстрекательств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гюльчехра Бобокулова в зале заседаний Пресненского районного суда

«Сейчас на свободе находятся подстрекатели преступления, идет их розыск», — сообщил он.

Следствие просило об аресте подозреваемой, обосновывая, что в противном случае она может связаться со своими подстрекателями.

Сама Бобокулова на заседании суда заявила, что не возражает против избранной судом меры пресечения — ареста. В ходе заседания она вела себя спокойно, улыбалась, зевала, позировала на камеры. После оглашения решения суда, начала прятать лицо от представителей СМИ.

Напомним, 29 февраля в Москве Бобокулова, которая работала няней, убила 4-летнею воспитанницу и сожгла квартиру. Позднее она была задержана у метро «Октябрьское поле», где она ходила с головой убитого ребенка.

По данным правоохранителей, Бобокулова пребывала в состоянии острого психического расстройства.