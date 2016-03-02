Самара, 2 марта, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Октябрьском суде Самары на предварительном заседании, прошедшем 1 марта, представителю сити-менеджера Самары Олега Фурсова по иску к адвокату Соколову о защите чести и достоинства, а также компенсации за нравственные страдания в размере 1 млн рублей, было предложено подтвердить статус главы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pbs.twimg.com Адвокат Андрей Соколов

«В ходе этой «беседы» суд согласился со мной и предложил представителю Фурсова уточнить исковые требования, по которым я мог бы сформировать свою позицию: согласиться с иском, или не признать иск, — сообщил подробности в своем ЖЖ Андрей Соколов. — В суде ведь говорят на языке юриспруденции, а это значит, что, помимо надежд на административный ресурс, язык истца должен быть строго правовым. Также суд предложил Олегу Фурсову подтвердить статус Главы города документально, раз уж тот ссылается на свои переживания в роли сити-менеджера. Далее представитель Фурсова ходатайствовал о проведении закрытого судебного заседания. Истец полагает, что если пустить в зал прессу и блогеров, то они будут только раздувать скандал и, самое главное, немедленно обнародуют «тайны личной жизни» градоначальника, ведь скандальный банкет — это частная жизнь Фурсова. Суд отложил разрешение этого ходатайства до следующего заседания. (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).

«Моя же позиция заключается в том, что рассмотрение дела должно быть гласным и открытым, как предусмотрено законом и принципами демократического государства, — комментирует адвокат Соколов. — И дело вовсе не в том, что процесс получит огласку СМИ. Посудите сами, о каких тайнах частной жизни может идти речь, если в иске фигурируют нравственные оценки поведения Фурсова, который почему-то проводит брифинги «о своей частной жизни» за счет мэрии и в служебном помещении? Какая же это частная жизнь, если банкет проводился на деньги детского утренника, как это пишут СМИ? Наконец, почему такая частная жизнь обслуживается на банкете служебными автомобилями и чиновниками, о чем также известно из многочисленных публикаций СМИ?» По информации Андрея Соколова, следующее заседание по иску Фурсова состоится 21 марта.

«Чего боится самарский градоначальник? Огласки неприятных для себя фактов? Напрасно, шила в мешке не утаить», — отреагировал в Twitter на событие депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

В этой связи стоит напомнить, что сити-менеджер Самары Олег Фурсов требует также лишить адвоката Андрея Соколова его статуса за лайк в Фейсбуке под критическим стишком местного поэта о бездорожье, содержащим нецензурные выражения. И по этому поводу депутат Александр Хинштейн разместил в Twitter информацию: «Направил письма министру юстиции, президенту федеральной палаты адвокатов в защиту @andre_sokolov, которого мэр Фурсов хочет лишить статуса за лайк». «Не представляю, чтобы @D_Azaroff, Лиманский, Тархов, Сысоев требовали посадить поэта за обидный пост, а гражданский иск — рассматривать закрыто», — высказал свою позицию о бывших градоначальниках парламентарий.